Даниел Радклиф разкри кой свой "Хари Потър" филм не понася

Даниел Радклиф, когото светът познава като Хари Потър, остава едно от най-разпознаваемите лица на магьосническата сага. Още с дебюта си в "Хари Потър и Философският камък" ("Harry Potter and the Sorcerer's Stone") през 2001 г. той се превръща в глобален любимец.

Днес обаче актьорът гледа на тези филми с доста по-различни очи.

В разговор с Джош Хоровиц, в подкаста ">"Happy Sad Confused" , 36-годишният Даниел признава, че отдавна не се е връщал към поредицата.

"Когато бях на 18, направо не можех да гледам ранните филми. Сега ми се струват много симпатични, но пък изпитвам неудобство, когато се гледам на 18 или 19 години. Предполагам, че това постоянно ще се променя - кое от работата ми приемам по-леко и кое не", казва той.

Любимите му филми изненадват

Разговорът бързо преминава в по-лек тон, когато Хоровиц го предизвиква да подреди филмите от "Хари Потър" според личните си предпочитания.

Ако трябва да избира между първите два - "Хари Потър и Философският камък" и "Хари Потър и Стаята на тайните" ("Harry Potter and the Chamber of Secrets") - Даниел без колебание залага на втория.

"Избирам "Стаята на тайните", защото обожавам басилиска", обяснява той, визирайки гигантското змиевидно създание, което се крие в магическото училище "Хогуортс" (Hogwards).

Още по-изненадващо е, че актьорът поставя "Хари Потър и Огненият бокал" ("Harry Potter and the Goblet of Fire") от 2005 г. пред фаворита на много фенове "Хари Потър и затворникът от Азкабан" ("Harry Potter and the Prisoner of Azkaban") от 2004 година.

"Знам, че всички очакват да кажа "Азкабан". Така мислят повечето хора. Но наистина обичам това, което правих в четвъртия филм - беше страхотно. Така че избирам "Огненият бокал", казва Даниел.

Големият фаворит и най-слабият филм

Когато идва ред на абсолютния му номер едно, актьорът изобщо не се колебае. За него това е "Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 2" ("Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2") - финалът на поредицата, който носи и най-силния емоционален заряд.

Даниел обаче е също толкова откровен и за най-слабия филм според него.

"Хари Потър и Нечистокръвният принц" ("Harry Potter and the Half-Blood Prince") вероятно е най-долу в класацията ми. И това е заради моето собствено представяне, не заради самия филм", признава той.

Една от най-великите филмови поредици

Филмовата поредица "Хари Потър" е базирана на едноименните романи на британската писателка Дж. К. Роулинг - една от най-продаваните книжни серии в историята. Осемте филма излизат в периода 2001 - 2011 г. и проследяват израстването на младия магьосник и битката му с Волдемор.

Освен Даниел Радклиф, в централните роли са Ема Уотсън като Хърмаяни Грейнджър и Рупърт Гринт като Рон Уизли, а актьорският състав включва още имена като Алън Рикман, Майкъл Гамбън, Роби Колтрейн, Ема Томпсън, Дейвид Тюлис, Робърт Патинсън, Маги Смит, Ралф Файнс, Гари Олдман, Хелена Бонам Картър и много други.

Поредицата е колосален боксофис успех - с приходи от над 7,7 милиарда долара в световен мащаб, което я нарежда сред най-успешните франчайзи на всички времена, а феновете определят филмовия феномен като "една от най-великите и емблематични поредици на всички времена".