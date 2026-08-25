Доц. Киселова с критика: ВСС си урежда децата, хората са гневни

Роднинските назначения в съдебната система ограничават възможностите пред способните кандидати и поставят личния интерес пред общото благо. Това заяви конституционалистът доц. Наталия Киселова в предаването "Денят ON AIR", коментирайки предстоящото обновяване на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Отиващият си състав на ВСС си урежда децата. Личното надделява над общото благо. Когато по този начин синове и дъщери, снахи и роднини влизат в съдебната власт, шансовете на способните хора намаляват", предупреди бившият председател на 51-вото Народно събрание.

По думите ѝ въпросът за криминализацията на държавата е много сериозен, а общественото недоволство се забелязва много отчетливо.

"Вижда се, че хората са много гневни. Гневът се натрупва, всички очакваме справедливо правосъдие", заяви Киселова в ефира на Bulgaria ON AIR.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя коментира номинациите за бъдещия състав на ВСС, сред които е и тази на говорителя на бившия главен прокурор Иван Гешев - Сийка Милева.

"Вчера изтече срокът за номиниране на кандидати за членове на ВСС от квотата на прокурорите. За четири места са номинирани 25 души, като част от тях са административни ръководители на различни нива. Сред кандидатите е и Сийка Милева. За мен това е провокация - в деня, след който се обявява програмата на правителството в сектор "Правосъдие", да се каже, че тя е кандидат."

Според госта заявките са за промени, които съществено се различават от политиката на бившия главен прокурор.

Доц. Киселова коментира и какво според нея би означавал евентуален избор на Милева.

"Страхувам се, че това ще означава преминаване към конституционни промени много по-бързо, отколкото е планирано в програмата на правителството", обясни тя.

Изборите в прокурорската колегия са след средата на октомври, а тези при съдиите - в началото на ноември. Киселова обърна внимание, че датите не са избрани случайно и свърза това с изчакването на резултатите от президентските избори.

Доц. Киселова постави и въпроса за продължителността на конкурсите в съдебната власт.

"В съдебната власт има състояние, при което конкурсите се бавят. Две години да продължава - не е нормално. Знам и за такъв случай, при който се проточва пет години. За толкова време едни умират, други раждат деца - много време е това", подчерта гостът.

Киселова коментира и голямата разлика във възнагражденията между различните нива в съдебната система.

"Аз не съм с много стаж - 20 и няколко години. Миналата година взимах 15 хил. лева, а някои във ВСС - 23 хил. лева. Депутат - 10 хил. лева. Толкова взима и окръжен съдия. Като си с висока заплата, ти си склонен да правиш компромиси. Разбира се - и да приемаш поръчки", коментира още доцентът.

Според нея трябва да има по-обективен критерий за възнагражденията в съдебната система.