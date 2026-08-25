Григор победи италианеца Джустино на US Open за 54 минути

Само 54 минути бяха нужни на Григор Димитров да преодолее първото препятствие на квалификациите за US Open - 6:0, 6:3 срещу италианеца Лоренцо Джустино.

По стечение на обстоятелствата Гришо трябва да започне от пресявките на последния турнир от Големия шлем за годината и той не изразходва сериозно количество енергия и усилия, за да елиминира 201-вия в света Джустино.

Гришо размаза съперника си и вече уверено може да гледа към следващото препятствие в лицето на казахстанеца Тимофей Стаков. Той спечелии с 6:4, 6:2 за 94 минути срещу белгиеца Жил Арно Беи.

Димитров се завръща на US Open след две години отсъствие. Най-доброто му представяне в Ню Йорк остава полуфиналът през 2019 г., когато по пътя си отстрани Роджър Федерер.