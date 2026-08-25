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Григор победи италианеца Джустино на US Open за 54 минути

Българинът даде само три гейма и продължава към втория кръг

25.08.2026 | 22:07 ч. Обновена: 25.08.2026 | 22:56 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Само 54 минути бяха нужни на Григор Димитров да преодолее първото препятствие на квалификациите за US Open - 6:0, 6:3 срещу италианеца Лоренцо Джустино. 

По стечение на обстоятелствата Гришо трябва да започне от пресявките на последния турнир от Големия шлем за годината и той не изразходва сериозно количество енергия и усилия, за да елиминира 201-вия в света Джустино. 

Гришо размаза съперника си и вече уверено може да гледа към следващото препятствие в лицето на казахстанеца Тимофей Стаков. Той спечелии с 6:4, 6:2 за 94 минути срещу белгиеца Жил Арно Беи.

Димитров се завръща на US Open след две години отсъствие. Най-доброто му представяне в Ню Йорк остава полуфиналът през 2019 г., когато по пътя си отстрани Роджър Федерер.

 

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