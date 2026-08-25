Войната с Иран засили подозренията на Русия, че САЩ искат смяна на режима в Москва

Когато Съединените щати и Израел нанесоха военни удари срещу Иран през февруари тази година, вниманието на Запада естествено се съсредоточи върху Близкия изток. Въпреки това последствията от конфликта се простират далеч извън границите на региона. В Москва войната предизвика реакции сред анализаторите на външната политика относно значението на конфликта за собствената сигурност на Русия и за войната, която тя води в Украйна.

Как водещите руски анализатори по външна политика тълкуват войната в Иран? Макар да е трудно да се определи кой всъщност е „влиятелен“ в процеса на вземане на решения по външната политика на Русия, освен президента Владимир Путин, в неотдавнашен коментар на Фьодор Лукянов (главен редактор на списанието Russia in Global Affairs), Дмитрий Тренин (член на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия и бивш директор на Московския център "Карнеги", с когото авторът Андрю Кучинс е работил от 2000 до 2007 г.) и Иван Тимофеев (генерален директор на Руския съвет по международни въпроси) дават известна представа за гледната точка отвътре на руския политически елит.

При преглед на техните анализи се откроява едно заключение. Войната в Иран не е довела до фундаментална промяна в руското стратегическо мислене. Напротив, тя е затвърдила идеи, които са съществували още преди президентството на Путин, но въпреки това са придобили по-голяма значимост по време на неговия вече 26-годишен мандат, пишат за TNI Андрю Кучинс и Фена де Вос.

Четири теми се повтарят.

Първо, конфликтът се разглежда като поредно доказателство, че международните норми, така нареченият „ред, основан на правила“, постепенно губят смисъла си.

Второ, той е засилил убеждението, че собствената мрежа от стратегически партньори на Русия става все по-сплотена под натиска на Запада.

Трето, той е затвърдил възприятието, че западният алианс е политически по-малко единен, отколкото изглежда.

Четвърто, самата Русия би могла да бъде уязвима пред склонността на САЩ към смяна на режима.

Взети заедно, тези теми сочат, че войната в Иран е потвърдила вече съществуващи стратегически нарративи и тревоги. В очите на руснаците конфликтът е доказателство, че Русия би могла да бъде следващата жертва на западната интервенция.

Първата и най-важна тема е убеждението, че международните правила, регулиращи употребата на сила, постепенно са отслабнали. Руските анализатори не разглеждат войната в Иран като изолирано събитие. Вместо това те я описват като най-новата стъпка в един много по-дълъг процес, в който военната сила постепенно е изместила международното право като основен организиращ принцип на международната политика. Лукянов подкрепя този аргумент най-категорично. Той твърди, че войната в Иран показва, че Вашингтон вече не изпитва нужда да търси международна легитимност за военни действия, което бележи преход от поне формално спазване на международното право към логиката от XIX век, че "силният е прав".

По-ранните военни интервенции след Студената война, започващи с войната в Сърбия през 1999 г., все още включваха опити за оправдаване на употребата на сила

чрез Организацията на обединените нации или други международни институции. В Ирак Съединените щати се опитаха да си осигурят международна подкрепа, въпреки че в крайна сметка нахлуха без одобрението на Съвета за сигурност. В Либия интервенцията се състоя по мандат на ООН за установяване на зона, забранена за полети. Нищо от това не се случи във войната с Иран, което прави западната външна политика едновременно по-непредсказуема и по-опасна. Същевременно това е създало впечатление в съзнанието на Путин в продължение на повече от две десетилетия, че тенденцията във външната политика на САЩ е по същество дестабилизираща и често некомпетентна; вижте Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, а сега и Иран.

В съответствие с тези опасения анализаторите изразяват засилена тревога относно сигурността на руския режим. Иван Тимофеев твърди, че Съединените щати все по-често демонстрират готовност да атакуват директно национални лидери, посочвайки залавянето на венецуелския лидер Мадуро и убийството на Али Хаменей. Лукянов повдига свързана с това тревога, като предупреждава, че нормализирането на атаките срещу държавни глави създава опасен прецедент. Той твърди, че Иран бележи значително отклонение от по-ранните промени в ръководството, водени от Запада:

"Дори в сравнение с бруталните смърти на Муамар Кадафи или Саддам Хюсеин разликата е очевидна. Кадафи беше убит от либийски опоненти на фона на вътрешен колапс; Хюсеин беше екзекутиран след съдебен процес, проведен от иракски съд, колкото и несъвършен да го оценим. Случаят с Иран е различен. Той прилича на метода, който Израел е използвал срещу ръководството на "Хизбула" и "Хамас": пряко елиминиране чрез външна сила, без посредници, без правна рамка и без преструвка за вътрешен процес."

Международният наказателен съд има своите проблеми, но последните опити на Америка да го унищожи – вместо просто да защити американците от неговото влияние – са сериозна дипломатическа грешка.

Той допълнително подчертава, че ако политическите лидери стигнат до заключението, че самите те са се превърнали в легитимни военни цели, те все повече може да разглеждат ядрените оръжия като единствената надеждна гаранция за оцеляването на режима. По-широкото значение на аргумента на Лукянов е, че войната в Иран в крайна сметка би могла да доведе до обратното на желания резултат, а именно до увеличаване на ядреното разпространение. Ако тази идея набере популярност сред руския елит, това ще усложни бъдещия контрол над въоръженията и усилията за деескалация на войната в Украйна. Тази загриженост беше допълнително потвърдена от руските твърдения в края на декември 2025 г., че Украйна е изпратила дрон, за да бомбардира резиденцията на Путин във Валдайските хълмове. Това беше голяма, макар и непотвърдена, новина в руските медии в продължение на няколко седмици.

Освен това конфликтът изглежда е засилил и без това нарастващия скептицизъм към дипломацията. Оттеглянето на САЩ от JCPOA през 2018 г. и настоящата война се разглеждат като доказателство, че споразуменията с Вашингтон осигуряват само временна сигурност. Вследствие на това Тимофеев твърди, че дипломатическите отстъпки просто отлагат бъдещия натиск. Той разглежда оттеглянето на САЩ от JCPOA като доказателство, че преговорите, водени от позиция на слабост, в крайна сметка водят до допълнителни изисквания.

Тренин стига до подобно заключение. Той твърди, че диалогът с Вашингтон остава необходим, за да се намали рискът от ескалация. Но той никога не бива да бъде съпътстван от доверие в американските ангажименти. Накрая,Лукянов споменава по-широка промяна в стратегическото мислене на Москва. Макар да признава, че процесът на вземане на решения в Кремъл остава непрозрачен, той е убеден, че последните събития в Иран са отслабили позицията на онези в Кремъл, които се застъпват за сдържаност.

Друго поразително заключение, което тези руски мислители извеждат от войната в Иран, е, че икономическите санкции и военната сила вече не са отделни инструменти на западната политика, а последователни етапи на една и съща стратегия. Тимофеев твърди, че случаят с Иран показва, че икономическият натиск рядко е самоцел. Макар че ядреният арсенал на Русия прави пряката намеса на НАТО малко вероятна, той твърди, че западният военен натиск вече е видим чрез военната помощ за Украйна, украинските удари на територията на Русия и ремилитаризацията на Европа. И най-важното – липсата на сдържаност при използването на западни оръжия от Украйна на руска територия.

През първите години на войната Съединените щати наложиха ограничения върху използването на по-голямата част от оръжията си срещу цели на територията на Русия. Донякъде иронично, предвид желанието на Тръмп да посредничи в конфликта, ограниченията бяха облекчени от началото на втория му мандат. Разбира се, това се дължи и на факта, че Европа, а не Съединените щати, сега осигурява на Украйна лъвския дял от финансовата и военната подкрепа, което прави позицията на Вашингтон по-малко влиятелна в Киев.

В същото време европейските правителства все повече подкрепят способността на Украйна да нанася удари по руска територия, а много държави, по-специално Германия и Полша, драстично увеличават военните си разходи. Премахването на предишните ограничения и непредсказуемостта на западните военни интервенции биха могли да променят руските преценки за това какво представлява подходящ отговор. Москва би могла да отговори чрез разширяване на географския обхват на конфликта и да започне да разглежда европейските интереси и инфраструктура като легитимни цели. Такива заплахи вече са неизменна част от руските новинарски емисии.

Тренин поставя събитията в Иран в контекста на по-широка геополитическа борба. Според него Съединените щати все повече разчитат на нестабилност и контролиран хаос, за да запазят своето глобално господство, което той възприема като признак за упадък на западния ред. Този аргумент е характерен за работата на Тренин през последните 12 години и отразява по-широко разпространено мислене в руските външнополитически кръгове: че американският натиск тласка незападните сили към по-тясностратегическо сътрудничество.

Той описва Русия, Китай, Иран, Беларус и Северна Корея като възникващото ядро на тази антиамериканска евразийска система за сигурност. Според него войната е сближила тези държави. Способността на Иран да устои на съвместния натиск на Съединените щати и Израел показва, че Вашингтон не може лесно да наложи волята си, дори и върху държава, подложена на тежки санкции. Това твърдение е трудно оспоримо.

Събитията от началото на пълномащабната война в Украйна предоставят някои доказателства в подкрепа на тази интерпретация. Русия задълбочи военното си сътрудничество с Иран и Северна Корея, докато Китай придобива все по-голямо значение за двете връзки. Москва също така предоставя на Техеран помощ при набелязването на цели, подобна на подкрепата, която Украйна получава от Съединените щати. Какво е добро за едните, е добро и за другите. Междувременно Северна Корея е предоставила на Русия войски и военна подкрепа за войната в Украйна, като се носят слухове, че предстоят още.

Войната с Иран допълнително показа как конфликтите, в които са въвлечени тези държави, стават все по-взаимосвързани. Подкрепата за един партньор все по-често може да се използва за оказване на натиск върху противниците на друг. Това контрастира с това, което Тренин вижда като нарастващи различия в рамките на противоположния западен лагер. Съединените щати и техните европейски съюзници формално остават обединени. Все пак разногласията относно Близкия изток и бъдещето на европейската сигурност разкриха различия в техните интереси и готовността им да поемат разходите от конфронтацията.

Като цяло руските анализатори виждат един западен алианс, който е по-малко сплотен и по-малко решителен, отколкото изглежда, като същевременно възприемат по-малко ограничения върху използването на западната военна сила. В това отношение особено важно е нарастващото използване на западни оръжия за удари по руска територия. В съчетание с несигурността, породена от това, което Москва възприема като все по-непредсказуема западна външна политика, това би могло да повлияе на начина, по който Русия оценява рисковете от ескалация. Ако руските политици смятат, че предишните ограничения върху западната намеса във войната са изчезнали, те може да стигнат и до заключението, че Русия има по-малко причини сама да спазва подобни ограничения. Последствията са сериозни.