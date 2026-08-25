Руши Видинлиев: Не бих останал завинаги в яркия поп

"Три дни чудеса" е вторият сингъл от едноименния албум на Руши Видинлиев, който излезе по-рано тази година. "Минахме през доста идеи с режисьора Жоро Манов. Искахме да снимаме три дни, обаче бюждетът не позволи. Един той предложи да покажем нещо битово, обикновени ежедневни действия, само че разказани през необичайни образи и крив обектив", сподели изпълнителят в "България сутрин".

"Дуетът ми с Прея се отличава от албума ми, имам песента "За теб роден съм", която също е назад в сет листа, правим я към края на програмата. "Времето лекува" е меланхолична песен и не очаквах хората да я харесат толкова", разказа Руши за зрителите на Bulgaria ON AIR. "За да направиш албум в днешно време си трябват доста средства и време, голям риск поемаш. Исках да го направя, защото 18 години не бях издавал дългосвирещ албум, подарък за феновете е. Има за всеки по нещо, но е и цялостна линия, която върви през цялото време и отрязава какъв съм аз. Ако музикално песните не се връзват като подредба, измислям нещо, което да ги върже", каза още Руши Видинлиев.

Пише текстовете с въображение и гледа е искрен в тях.

"Някои текстове понякога се раждат чисто концептуално, друг път музиката го предизвиква. Случвало ми се е първо да пиша текста и после по него да правим мелодията. В този албум нямам такова парче", посочи изпълнителят. "В музиката не бих бил самоцелно вулгарен или да обиждам някого, да предизвиквам агресия. Държа да изразява това, което съм аз в момента, иначе би било изкуствено", категоричен е Руши.

За финал певецът призна, че когато изчерпи песните от новия албум, има идея за нова музика, но не е сигурен дали би продължил в толкова ярък поп - би експериментирал.