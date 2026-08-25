Тревожен сигнал за България: Износът към ЕС пада с 3,8%, вносът расте с 4,5%

Европейската търговия със стоки продължава да расте, но все по-трудно запазва темпото си. Зад общите данни за Европейския съюз обаче се откроява по-неблагоприятна тенденция за България - страната изнася по-малко към основния си пазар, докато вносът от ЕС расте, предаде БГНЕС.

През 2025 г. вносът на стоки в ЕС се увеличава с 2,4%, докато износът нараства с 1,9%. В резултат търговският излишък на съюза се свива от 140 млрд. евро през 2024 г. до 130 млрд. евро година по-късно.

За България посоката е различна. Предварителните данни на НСИ показват, че износът към останалите държави от ЕС е намалял с 3,8% до 53,8839 млрд. лева.

В същото време вносът от ЕС се е увеличил с 4,5% до 60,5385 млрд. лева. Така България приключва 2025 г. с отрицателно салдо от около 6,65 млрд. лева само в търговията си с останалите страни от съюза.

Европа продава повече, но купува още повече

Данните на Евростат не показват срив на европейската търговия. И износът, и вносът продължават да растат, но покупките отвън се увеличават по-бързо от продажбите.

Така положителният търговски баланс на ЕС постепенно се свива.

Ситуацията остава значително по-добра от 2022 г., когато скокът на енергийните цени доведе до огромен търговски дефицит от 434 млрд. евро. През 2025 г. ЕС е на плюс със 130 млрд. евро, но спрямо предходната година излишъкът намалява.

България върви в обратната посока

При България натискът се вижда най-ясно в отношенията с европейските партньори - пазарът, към който е насочена голяма част от българския износ.

Докато продажбите към ЕС се свиват с 3,8%, вносът от останалите държави членки нараства с 4,5%.

Основните европейски пазари за българските стоки са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция. Заедно те формират 63,8% от износа на България към ЕС.

Това прави страната силно зависима от състоянието на европейската икономика. По-слабото търсене в основните партньори или загубата на конкурентоспособност спрямо други европейски производители бързо се отразяват върху българския износ.

Важно е обаче да се направи разграничение между двата показателя. Данните за България се отнасят до търговията ѝ с останалите държави от ЕС, докато общият външнотърговски баланс на съюза измерва търговията на ЕС с държавите извън него.

Енергията продължава да тежи на ЕС

Една от големите слабости на европейската търговия остава зависимостта от внос на енергийни продукти.

През 2025 г. дефицитът на ЕС в тази категория достига 298,8 млрд. евро. През 2015 г. той е бил 226,2 млрд. евро, а в пика на енергийната криза през 2022 г. достига 650,5 млрд. евро.

Тази зависимост се компенсира от силните позиции на европейската индустрия в други сектори.

При химическите продукти ЕС отчита излишък от 257,4 млрд. евро - почти два пъти повече спрямо 128,7 млрд. евро през 2015 г. Машините и превозните средства също остават сред двигателите на положителния баланс.

По-тревожна е промяната при останалите промишлени стоки. От излишък от 11,9 млрд. евро през 2015 г. тази категория преминава към дефицит от 37,6 млрд. евро през 2025 г.

САЩ купуват, Китай доставя

Съединените щати остават най-големият външен пазар за европейските стоки, като през 2025 г. поемат 21% от износа на ЕС към държави извън съюза.

Великобритания е втора с 13,1%, а Швейцария - трета с 8,3%.

При вноса лидер е Китай с 22,3% от доставките за ЕС от трети страни. САЩ заемат второто място с 14,1%.

Така европейската икономика остава силно зависима едновременно от външните пазари за своето производство и от чуждестранните доставчици на редица ключови стоки.

6,65 млрд. лева дефицит за България

За България европейските тенденции са особено важни заради дълбоката интеграция на страната във веригите на доставки на ЕС.

Това носи достъп до огромен пазар, но прави българските производители чувствителни към всяко забавяне на европейската индустрия.

Спадът на износа с 3,8% на фона на ръст на вноса с 4,5% показва, че през 2025 г. натискът върху външнотърговската позиция на страната се е увеличил.

Докато ЕС като цяло продължава да продава повече стоки навън, отколкото купува, България отчита обратната тенденция в търговията със своите европейски партньори - по-малко износ, повече внос и отрицателно салдо за милиарди левове.

Големият въпрос е дали българското производство ще успее да възстанови позициите си на европейския пазар и растящото вътрешно търсене да се превърне в повече продажби на български стоки, вместо основно в по-висок внос.