Най-големият осиновител на пчели в България

Нарру подкрепя българските пчелари, биоразнообразието и устойчивото развитие, като осиновява 23 кошера с 1 400 000 български пчели

Пчелите са част от биологичната инфраструктура, която произвежда храната ни. Около 75% от водещите хранителни култури в света зависят поне частично от опрашители, а опрашването влияе върху приблизително 35% от световното растениевъдно производство по обем. В ЕС около 4 от всеки 5 вида земеделски култури и диви цъфтящи растения разчитат на опрашване от насекоми.

Новите европейски данни са притеснителни. Последната мащабна IUCN оценка, която е основна отправна точка и през 2026 г., показва, че около 10% от дивите пчели в Европа — поне 172 от 1 928 оценени вида — са застрашени от изчезване. През 2014 г. като застрашени са били класифицирани 77 вида. При някои групи, включително земните пчели, вече над 20% от видовете са застрашени.

Нарру осиновява 23 кошера по програмата „Осинови кошер“ и така се превръща в най-големия осиновител на кошери в България.

С тази стъпка компанията подкрепя живота на близо 1 400 000 пчели и помага на български пчелари от различни региони на страната да възстановяват и развиват своите пчелини.

„Нашата цел не е да бъдем устойчиви „на парче“, а да създадем платформа с реален и дългосрочен принос. За нас BEE Happy е буквално „сладък“ ангажимент — към българската природа, към местните производители и към нашите клиенти. От днес всички ястия и напитки в менюто ни, които се приготвят с мед, ще бъдат обозначени със специален знак BEE Happy. Той ще показва, че медът е от нашите кошери. Така клиентите ще могат не само да се насладят на вкуса, но и да знаят, че с избора си подкрепят общата ни кауза — да опазим биоразнообразието в България“, коментира Теодора Попова, управител на Нарру Bar & Grill.

Пчелите са сред най-важните опрашители в природата. Те имат ключова роля за биоразнообразието, земеделието и храната, която достига до нашата трапеза. В същото време пчеларството е изправено пред все повече предизвикателства — климатични промени, загуба на пчелни семейства и по-високи разходи за поддръжка на пчелините. Затова подкрепата за българските пчелари днес е по-важна от всякога.

С BEE Happy, най-голямата верига ресторанти в България инвестира не само в опазването на природата, но и в развитието на местното производство. Инициативата създава пряка връзка между бизнеса, производителите и потребителите като показва, че един ежедневен избор като това каква храна поръчваме, може да бъде част от по-голяма положителна промяна.

Инициативата е част от платформата BEE Happy, като помага на местни пчелари да развиват своите пчелини. Ястията и напитките в менюто, приготвени с мед от осиновените кошери, вече ще носят специален знак BEE Happy, който да показва на клиентите връзката между техния избор и опазването на биоразнообразието.

Инициативата идва в момент, в който българското пчеларство е изправено пред сериозни предизвикателства като климатични промени, загуба на пчелни семейства и нарастващи разходи за поддръжка на кошери. Това прави подкрепата за сектора особено актуална.