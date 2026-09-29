Най-впечатляващите визии на наградите MTV VMAs

На 27-и септември, неделя, се проведоха музикалните награди MTV VMAs. Церемонията беше в Лос Анджелис, бляскава и както винаги - знаменитостите изпъкнаха с визии на червения килим, който технически беше син. Ето най-впечатляващите от тях.

Тейлър Суифт

Тейлър Суифт направи фурор на церемонията. Освен, че взе няколко награди, 36-годишната певица изпъкна и с тоалета си. Тя заложи на дълга рокля, която е с черен корсет тип поло и прозрачна част отстрани. Полата пък е сребриста и бляскава.

Тайла

Тя пък заложи на истинска провокация. Тайла не облече много дрехи за наградите. 24-годишната певица впечатли с фигурата си - тя облече къса синя пола до коляното, която е с животински мотиви и сутиен в същия нюанс. Звездата носи и малко шалче, както и животински обувки.

Теяна Тейлър

Американската певица и актриса пък избра готик стила за събитието. 35-годишната красавица беше с прозрачна черна рокля тип халат. Тя е дълга до земята, с голямо деколте и пухести ръкави, както и пухеста яка. Определено показа сексапил.

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