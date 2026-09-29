Нов бирен фестивал превзема София за 17 дни, а Greesh дава старта

Greesh ще даде началото на първото издание на BierGarten Sofia - нов фестивал на Fest Team, вдъхновен от традициите на Октоберфест. Събитието започва на 9 октомври на преобразената малка сцена на Vidas Art Arena и ще продължи до 25 октомври.

В програмата всяка вечер без понеделник ще има музика на живо, стендъп комедия, тематични игри, караоке и DJ сетове.

Откриването на 9 октомври ще започне с духов оркестър, след което на сцената ще излезе триото Greesh. Групата ще представи свои авторски песни, световни хитове и парчета на "Портокал", откъдето започва творческият път на фронтмена Гриша Георгиев. Концертът ще постави началото и на есенно-зимното турне на бандата.

Музика на живо всеки уикенд

Концерти ще има всеки петък, събота и неделя, като неделните вечери са запазени за популярни трибют банди. Началото е в 20:00 ч., а концертите ще бъдат разделени на два сета.

На 10 октомври сцената ще превземат "Обратен ефект", а ден по-късно е концертът на Red Hot Chili Peppers Tribute.

На 18 октомври ще свири Metallica Tribute, на 23 октомври идва ска-джаз групата Lady & Gents, а на 24 октомври на сцената ще бъдат "Нещо Цветно" и "Уикеда".

Финалът на BierGarten Sofia на 25 октомври е поверен на Lady Gaga Metal Tribute.

JMSN и Danko Jones също идват във Vidas Art Arena

Две от вечерите ще бъдат със специална концертна програма.

На 16 октомври на сцената ще излезе R&B изпълнителят JMSN, а на 17 октомври - рок групата Danko Jones. За двата концерта ще се продават отделни билети.

Стендъп, куизове и караоке

Във вторник и сряда сцената ще бъде за стендъп комедианти и актьори.

Програмата започва на 13 октомври с Влади Въргала. На 14 октомври предстои шоу на Шкумбата, Венсан и Джорони, на 20 октомври - Яна Огнянова, а на 21 октомври - Галя Петкова.

Четвъртъците ще бъдат посветени на тематични куизове и караоке, а в дните без концерти ще има и DJ сетове.

Входът за BierGarten Sofia ще бъде свободен всеки ден до 19:00 ч. След този час цената ще бъде между 5 и 10 евро според програмата за конкретната вечер. Достъпът до събитието е с предварителна резервация през Ticket Station.