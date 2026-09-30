10 лесни идеи за подреден гардероб

Малкият гардероб не е присъда. С правилните стратегии за подреждане можете да удвоите пространството си без скъп ремонт. В следващите редове ще разгледаме няколко практични решения, които наистина работят. Кои са те?
Изхвърлете това, което не носите
Първата стъпка е безмилостното прочистване. Изхвърлете дрехите, които не сте обличали повече от година, които не ви стават или са демоде. Ако се колебаете, задайте си следния въпрос: „Ако видя това в магазина днес, ще си го купя ли?“ Ако отговорът е не, отделете го.
Премахнете найлоните от дрехите
„Премахнете найлоновите пликове от химическото чистене“, съветва Лиса Заслоу, експерт по организация. Те не предпазват дрехите – всъщност задържат химикалите от чистенето – и заемат изненадващо много място.
Използвайте тънки закачалки
Инвестирайте в тънки, нехлъзгащи се закачалки от кадифе. Те са с ултратънък дизайн и ви позволяват да окачите повече дрехи в по-малко пространство. Обикновените пластмасови закачалки заемат два пъти повече място.
Източник: Подредете гардероба като професионалист: 10 лесни идеиТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.