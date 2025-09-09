5 напитки, забавящи стареенето

Остаряването може да бъде красиво и в крайна сметка е нещо, за което можем да бъдем благодарни като доказателство, че можем да живеем още един ден. Но все пак, тялото ви претърпява много видове промени, както външни, така и вътрешни. За щастие, има някои напитки, които могат да ви помогнат за забавянето на този процес. Кои са те?

Зелен чай

Ако търсите най-добрата напитка за дълголетие, зеленият чай оглавява списъка. Консумацията на зелен чай заема огромна част от традиционната японска медицина и от години и се свързва с много ползи за здравето и намалена смъртност. Всъщност, консумацията на зелен чай е все още много популярна заради широката гама от хранителни вещества и се използва в китайската медицина днес. Според едно проучване, хората, които пият зелен чай, имат по-дълга продължителност на живота, увеличена продължителност на живота и намалена смъртност.

Друго обсервационно проучване установило, че хората с диабет, които пият зелен чай, имат намален риск от смъртност в сравнение с тези, които не го правят. Зеленият чай съдържа EGCGs, вид полезен катехин, който е основно отговорен за всички ползи, свързани с пиенето на тази животоподдържаща напитка.

Смята се, че катехините и EGCG имат много ползи, като насърчаване на загубата на тегло, намаляване на възпалението и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, болест на Паркинсон и чернодробни заболявания. Според едно проучване върху животни, EGCG в зеления чай могат да имат и противоракови ползи чрез намаляване на растежа на тумора. Зеленият чай е свързан и с намаляване на високото кръвно налягане чрез понижаване на нивата на LDL и общия холестерол.

