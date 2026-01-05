IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румен Радев: Пенев донесе не само най-доброто класиране, но и сплоти народа

Огромни са заслугите му за откриването на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол

05.01.2026 | 09:39 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес. 

Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите  на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво, пише Румен Радев. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол, припомня президентът. 

„В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

Димитър Пенев почина в събота, на 80-годишна възраст, съобщиха от Българския футболен съюз в събота. Поклонението ще се състои днес, 5 януари, от 10:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.  

Хората ще могат да си вземат последно сбогом с легендата на българския футбол на пистата пред централната трибуна и пред тунела за футболисти. Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом с Димитър Пенев. Влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26 на сектор А, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега. При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

Румен Радев Димитър Пенев класиране сплоти народа
