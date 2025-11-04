Пет сутрешни навика, които могат да увредят бъбреците

Бъбреците са тихите работници на нашето тяло – те филтрират кръвта, премахват токсините и поддържат водния баланс. Въпреки това, ежедневни навици могат постепенно да ги увреждат, без дори да го осъзнаваме. Д-р Венкат Субраманиам, уважаван уролог от Ченай (Индия), предупреждава за 5 сутрешни навика, които в дългосрочен план могат да отслабят функцията на бъбреците, пише The Times of India.

Задържане на урина след събуждане

През нощта пикочният мехур се пълни, затова първото нещо след ставане трябва да бъде посещението на тоалетната. Игнорирането на тази нужда увеличава налягането върху мехура и бъбреците, насърчава развитието на инфекции и с времето може да увреди бъбречната тъкан. Лекарят съветва: „Никога не задържайте урината си твърде дълго сутрин, но и през останалата част от деня“.

Пиене на кафе преди вода

Когато се събудим, организмът ни е леко дехидратиран. Ако първо посегнем към кафе или чай, кофеинът допълнително ускорява загубата на течности. Това затруднява бъбреците в изчистването на отпадните вещества и ги натоварва излишно. За да се избегне това, денят трябва да започне с чаша вода, а едва след това с кафе.

Прием на обезболяващи на празен стомах

Нестероидните противовъзпалителни лекарства като ибупрофен и аспирин могат да намалят кръвния поток през бъбреците и при честа употреба да предизвикат възпаление или увреждане. Когато се приемат на празен стомах, рискът е още по-голям. Препоръката на д-р Субраманиам е: ако трябва да вземете лекарството, направете го по време на хранене или след това.

Недостатъчно хидратиране след сутрешна тренировка

Физическата активност е полезна, но по време на потене губим течности и минерали. Ако не ги възстановим, настъпва дехидратация, която намалява циркулацията в бъбреците и затруднява тяхната работа. Според специалиста, винаги трябва да имате подготвена бутилка вода след всяка тренировка и да пиете постепенно.

Пропускане на закуската

Без сутрешно хранене нивото на глюкозата в кръвта спада, киселинността в организма се повишава, а по-късно човек посяга по-често към солени и преработени храни – нещо, което допълнително натоварва бъбреците. Експертите препоръчват закуска, богата на белтъчини, плодове и зеленчуци, която осигурява енергия и защитава бъбречната функция.