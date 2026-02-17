Макрон и Моди: Стратегическото сближаване между Франция и Индия

“Добре дошъл, скъпи приятелю”, с тези думи министър-председателят на Индия Нарендра Моди посрещна френския лидер Еманюел Макрон. Двустранните преговори между двамата са насочени към задълбочаване на икономическите и стратегическите връзки, съобщава AP.

Двете страни търсят по-тясно сътрудничество на фона на глобалната несигурност и променящите се геополитически позиции.

Срещата във финансовата столица на Индия, Мумбай, подчерта нарастващото значение на партньорството, което се разшири от отбрана до търговия, технологии и енергетика, като Париж се позиционира като един от най-надеждните европейски партньори на Ню Делхи.

"Партньорството между Индия и Франция не познава граници. В днешната епоха на несигурност това партньорство е сила за глобална стабилност и прогрес“, каза Моди по време на съвместна пресконференция с Макрон.

Разговорите се състояха в момент, когато Индия се стреми да привлече чуждестранен капитал и да укрепи веригата за доставки, докато Франция търси по-силна опора в Индо-Тихоокеанския регион и дългосрочна роля в икономическия и сигурностен пейзаж на Индия.

По-късно двамата лидери откриха на практика финалната монтажна линия за производството на хеликоптери H125, което е съвместно предприятие с участието на индийската Tata Advanced Systems и Airbus.

Сглобяемата линия в южния щат Карнатака е първото съоръжение в частния сектор в Индия за производство на хеликоптери.

Макрон заяви, че френско-индийските отношения са във фаза на ускорение в отговор на променящия се международен ред.

"Имаме специално глобално стратегическо партньорство, което дава нови амбиции на връзките между Индия и Франция“, каза френският президент.

Макрон посочи космическата индустрия, ядрената енергия, редкоземните и критичните минерали, аеронавтиката и високоскоростните влакове като ключови сектори за партньорство с Индия и подкрепи споразумение за свободна търговия между Ню Делхи и Европейския съюз.

Макрон също така призова Индия да обедини усилията си с Франция за прекратяване на войната на Русия в Украйна и покани Моди да се присъедини към срещата на върха на Г-7 през юни в Евиан, Франция.

Тъй като прекратяването на огъня остава трудно за постигане, и аз съжалявам за това, бихме могли да обединим усилията си, за да осигурим установяването на незабавен и траен мораториум върху ударите срещу цивилни и гражданска инфраструктура“, каза Макрон.

Моди каза, че Индия ще продължи да се застъпва за мирно разрешаване на продължаващите конфликти в Западна Азия и Източна Европа.

Икономическите връзки между Париж и Ню Делхи се разширяват постоянно чрез нарастваща търговия и по-задълбочени френски инвестиции в индийското производство, енергетиката, отбраната и инфраструктурата. Двустранната търговия надхвърли 15 милиарда долара през фискалната година, приключваща през март 2025 г., което прави Франция третия по големина търговски партньор на Индия в ЕС, според данни на индийското правителство.

Сътрудничеството в областта на отбраната е в основата на отношенията. Миналата седмица индийска правителствена комисия даде предварителното си одобрение за закупуване на военно оборудване на стойност 40 милиарда долара, включително 114 изтребителя Rafale от Франция.

Поддържането на военновъздушната мощ е стратегически приоритет за Индия, която е изправена пред постоянни предизвикателства пред сигурността по границите си с ядрените си съперници Пакистан и Китай.

Индия вече разполага с две ескадрили изтребители Rafale и миналата година подписа сделка за закупуване на 26 морски варианта на... стелт изтребител за военноморските сили.