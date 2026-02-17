Кои храни носят късмет в годината на Огнения кон?

На 17 февруари 2026 г. настъпва новата китайска година – Годината на Огнения кон. Традиционно празничната трапеза е изпълнена със символични храни, всяка от които носи специално значение. Какво може да добавите на вашата маса в деня на посрещането на новата китайска година?

Ястия с цяла риба

Независимо къде се отбелязва Лунната Нова година, на празничната трапеза почти винаги присъства цяла риба. Ястието е едно от най-важните за празника. Традиционната цяла риба на пара символизира изобилие през цялата година. В китайската култура думата за „риба“ звучи също като думата за „излишък“ или „изобилие“, затова поднасянето на цяла риба е силен символ на просперитет.

Независимо дали става дума за лаврак или ципура, рибата обикновено се приготвя на пара със зелен лук, соев сос и джинджифил и се сервира цяла. Традиционно се поднася с глава и опашка, които символизират цялост, силно начало и добър завършек.

Мандарини

Мандарините, които са в изобилие през зимните месеци, се смятат за символ на късмет и богатство. Фонетично думата за „портокал“ на мандарински език наподобява думите за „късмет“ и „богатство“ в различни китайски диалекти. Яркият им оранжев цвят напомня на злато, а кръглата форма символизира единство, което ги превръща в силен празничен символ.

