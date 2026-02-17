IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Джони Велинов е в тежко състояние във ВМА

От години легедарният вратар се бори с онкологично заболяване на челюстта

17.02.2026 | 18:06 ч. Обновена: 17.02.2026 | 18:07 ч. 3
Джони Велинов е в тежко състояние във ВМА

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия. Той е един от големите любимци на феновете на "армейците" съобщи "ТопСпорт". 

От години Джони, както го наричат привържениците, се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев.

Свързани статии

Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната.

През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джони Велинов тежко състояние ВМА
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem