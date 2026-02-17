Джони Велинов е в тежко състояние във ВМА

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия. Той е един от големите любимци на феновете на "армейците" съобщи "ТопСпорт".

От години Джони, както го наричат привържениците, се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев.

Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната.

През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.