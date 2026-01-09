Лесен детокс на тялото след празниците

След празниците много от нас усещат нужда от рестарт. Обилните трапези, сладките изкушения и по-малкото движение често водят до умора и подуване. Тук идва моментът за един нежен 3-дневен детокс план, при който не се гладува и не се поставя тялото под стрес. Целта му не е бърза промяна, а грижа, хидратация и плавно връщане към добрите навици. С какво да започнете?

Ден 1

Хидратация и лек старт. Първият ден е посветен на събуждането на организма

Сутрин:

Започнете деня с чаша топла вода с резен лимон. Закуската може да бъде овесени ядки с плод и малко ядки или кисело мляко с мед.

През деня:

Пийте достатъчно вода, билков чай или вода с мента и краставица. Обядът нека бъде лек – зеленчукова супа, салата с киноа, малко ориз и чаена лъжичка зехтин.

Вечеря:

Задушени зеленчуци с малка порция риба или бобови храни. Избягвайте тежки сосове и късно хранене.

Фокусът на деня е хидратацията и спокойното темпо.

Източник: Лесен 3-дневен детокс след празниците