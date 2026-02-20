Ябълков оцет - за понижаване на кръвната захар и отслабване

Ябълковият оцет е един от най-популярните натурални продукти за здраве, като се твърди, че може да прави почти всичко, включително за дезинфекция и отслабване. Какви са реалните ползи от ябълковия оцет според науката?

Може да понижи кръвната захар

Кое е най-популярното приложение на ябълковия оцет? Регистрираният диетолог Карол Джонстън изучава ефектите на оцетната киселина, основният компонент на оцета, върху нивата на кръвната захар при диабетици от 2004 г. насам. Никой оцет, включително ябълковият, не е показал в проучвания, че значително променя или предотвратява диабета, казва Джонстън, професор по хранене и доцент в Колежа по здравни решения в Държавния университет на Аризона.

„Ако трябваше да покажа, че оцетът забавя прогресията до диабет, тогава ще ми трябват стотици хора и милиони долари, за да направя проучванията, защото диабетът има много причини, включително генетика“, каза Джонстън. Но проучванията показват, че оцетната киселина може да се използва като един от инструментите, които помагат на хората да понижат кръвната си захар. Рандомизирано клинично проучване от 2019 г. установило „10-точково намаление на концентрациите на глюкоза на гладно“, споделя Джонстън. Участниците в него консумирали оцет, разтворен в чаша вода два пъти дневно (с обяда и вечерята).

В изследването на Джонстън, хората, които са се възползвали най-много от употребата на оцет, са били инсулинорезистентни, състояние, наречено преддиабет. „При тези с преддиабет беше твърде хубаво, за да е истина“, каза тя. „Кръвната захар спадна доста и остана така. Може би това е групата, която би могла да се възползва най-много.“ Не става въпрос само за оцет от ябълков сайдер – антигликемичният отговор може да бъде предизвикан от всякакъв вид оцет: червен и бял винен оцет, оцет от нар или дори бял дестилиран оцет.

Източник: 5 невероятни ползи от ябълковия оцет за здравето