Спешна кръводарителска акция за млада майка в тежко състояние

Вчера над 70 души са дарили кръв за Красимира Илиева от Добрич

22.02.2026 | 11:53 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Кръвният център в Добрич отвори извънредно днес до 12:30 часа в двора на МБАЛ заради жена в критично състояние, за чийто живот се борят лекарите. Красимира Керанова Илиева е в тежко състояние след естествено раждане и последвала спешна операция в добричката болница, съобщава Нова тв.

След раждането майката получава масивен кръвоизлив. Наложило се е спешна операция, при която лекарите са отстранили матката, за да спасят живота ѝ. 

През вчерашния ден над 70 души са дарили кръв за нея. В Кръвния център във Варна са го направили 51 души, а след извънредното отваряне на отделението по трансфузионна хематология в Добрич – още над 20.

В 14 часа в събота, когато отделението отвори врати, десетки жители на Добрич и региона са чакали, за да дарят кръв за младата жена. Част от тях обаче са били върнати, тъй като центърът не може да приеме повече кръв заради срока на годност. 

Съпругът на родилката Костадин Йорданов казва, че бебето е добре, но семейството преживява изключително тежки часове в очакване на добри новини за майката. Детето е дълго чакано и заченато инвитро. 

От Кръвния център уточняват, че при нужда работното време може да бъде удължено.

кръводаряване Добрич родилка тежко състояние акция Кръвен център удължено работно време
