Нинова: Бъдещето минава през ликвидирането на Борисов-Пеевски

Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" коментира актуалната политическа ситуация, бъдещето на левицата, ролята на Румен Радев и на Крум Зарков, както и икономическите предизвикателства пред страната.

"Имам принос за политическото развитие и на двамата. Те също са дали каквото могат от себе си. Ще участваме всички в състезанието и ще видим резултата. Скромно се оценявам в израстването на тези личности”, каза пред БНТ Нинова по повод предстоящите парламентарни избори.

Тя обаче беше категорична, че не вижда "нова посока" в БСП - “виждам още от същото, даже реставрация на старото”.

Нинова коментира и връщането на Сергей Станишев в ръководството на партията. "Това за мен е плоският данък, Истанбулската конвенция и прегръдката с ДПС. Това говори достатъчно, че няма нов път."

Нинова потвърди, че разривът с Крум Зарков е бил принципен и е свързан с ратификацията на Истанбулската конвенция. "Аз изконно, принципно и дългосрочно ще бъда защитник на децата. Смятам, че всеки над 18 години може да живее както иска. Но децата да не се пипат до 18-годишна възраст. На тази тема ни бяха различията”.

Румен Радев, Борисов, Пеевски

Лидерът на “Непокорна България” коментира и отношенията си с президента (2017-2026) Румен Радев. Нинова каза, че има съмнения, че той има същите амбиции. “Дори при първото си появяване след напускането на президентството заяви, че е отворен към всички, включително към ГЕРБ и ПП-ДБ”.

Тя постави под въпрос възможността за реформи в съдебната система чрез коалиции с партии, които според нея са част от "модела" и попита как с този модел ще се прави промяна.

"Няма как, влизайки в него, да декларираш, че си против него”, категорична е Нинова. Бившият лидер на БСП каза, че основният ѝ политически приоритет остава борбата със задкулисието:

"Бъдещето на България минава през ликвидирането на този модел Борисов – Пеевски. Иначе нищо няма да се получи”.

Нинова припомни, че е отказала предложение да стане председател на Народното събрание с гласовете на ГЕРБ. "Господин Борисов, в разговор с мафията не влизам."

На въпрос дали е възможно сътрудничество между Румен Радев и "Продължаваме Промяната", Нинова отговори, че всичко е допустимо - “лупингите в политиката са възможни”.