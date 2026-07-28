Как водата влияе на усмивката ни? Дентален лекар дава съвети за какво да внимавате

Д-р Ирина Михайлова е лекар, специалист по детска дентална медицина в клиники "ЕО Дент". Започва обучението си по стоматология във Франция. През 2005 г. завършва Факултета по дентална медицина на Медицинския университет – София. През 2022 г. придобива специалност "Детска дентална медицина" към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. Преминала е множество теоретични и практически курсове за следдипломна квалификация в България, Белгия, Австрия, Сърбия и др. Участва в национални и международни научни форуми. Професионалните ѝ интереси са насочени към работата с деца. Прилага иновативни методи и подходи за превенция и лечение на кариес в ранното детство. В кауза за нея се превръща участието ѝ в проекта на "ЕО Дент", Лечение на деца със специфични потребности. Активно се включва в проекта за силанизиране на детските постоянни зъби и участва в мотивационни програми за профилактика на деца и бременни.

През лятото посягаме към водата по-често – високите температури и активното ежедневие естествено увеличават нуждата ни от добра хидратация. Но докато обикновено се фокусираме върху това колко вода пием, рядко си задаваме въпроса има ли значение каква е тя и кога я приемаме.

Оказва се, че тези детайли може да са осезаем допълващ фактор към поддържането на здрава устна кухина. Минералният състав, pH на водата, както и моментът на прием след определени храни и напитки биха могли да подпомогнат естествените защитни механизми на зъбите. По темата разговаряхме с д-р Ирина Михайлова, лекар по дентална медицина, която обяснява как правилната хидратация може да бъде част от ежедневната грижа за здрава усмивка.

1. Има ли съставът на минералната вода значение за безупречна усмивка?

Като лекар по дентална медицина мога да кажа, че съставът на водата е важен. Минерали като калций и флуор помагат за реминерализацията на емайла и увеличават устойчивостта му на кариес. Разбира се, просто пиенето на определен вид вода не гарантира безупречна усмивка, но то може да е част от цялостната превенция, заедно с добра хигиена, балансирано хранене и редовни прегледи.

2. Минералната вода обикновено се смята за вода с добър вкус. Има ли тя роля в здравословната устна профилактика?

Минералната вода има роля при устната профилактика. Пиенето на вода стимулира слюноотделянето, а слюнката е естествен защитен механизъм за устната кухина. Тя неутрализира киселините и помага за възстановяването на емайла. Минералната вода с неутрално или слабо алкално pH може да помогне за поддържането на баланса в устната среда. Важно е да разграничаваме приема на негазирана и газирана вода. За всекидневен прием препоръчвам негазирана вода с ниска минерализация – каквато е DEVIN Минерална. С газираните напитки е хубаво да се внимава, защото честата консумация на газирани и по-кисели напитки може да доведе до ерозия на емайла.

3. Може ли алкалната вода да защити зъбите от киселините в храните и напитките, които консумираме всекидневно?

Алкалната вода може временно да помогне за неутрализирането на киселините след прием на кафе, вино, цитруси или сладки напитки. Това намалява времето, през което емайлът е изложен на деминерализация. Въпреки това тя не замества добрата орална хигиена. Препоръчвам след консумация на киселинна храна първо изплакване с вода и изчакване около 30 минути преди миене на зъбите, за да се избегне механично увреждане на деминерализирания емайл.

4. Микроелементи като цинк, бор и литий често се срещат в минералните води. Как влияят те на състоянието на устната кухина?

Цинкът има известен антимикробен ефект и помага за контрола върху зъбната плака и неприятния дъх. Затова често е в състава на пасти за зъби и води за уста. Борът участва в минералния обмен и може косвено да помага за здравината на костите и зъбите. Литият, в количествата, които се съдържат в минералните води, няма значително влияние върху оралното здраве.

5. Как влияе ниската минерализация на водата върху зъбите и устната кухина? Подходяща ли е за ежедневна консумация?

Нискоминерализираната вода е напълно подходяща за ежедневна употреба. Тя е нежна и не натоварва организма. От гледна точка на зъбите, тя не доставя значителни количества минерали, които биха помогнали за укрепването на емайла. Затова винаги подчертавам на пациентите си: основата на здравата усмивка е правилното четкане с флуорна паста, почистването с конец и редовните прегледи. Видът на водата може да бъде полезен допълващ фактор.