7 полезни комбинации от храни

За да бъдем в добро здраве и форма е важно да се храним здравословно и разнообразно. Чували ли сте за синергия на хранителните вещества? Това е концепция, при която „две или повече хранителни вещества работят заедно, за да имат по-голямо физиологично въздействие върху тялото в сравнение с това, когато всяко хранително вещество се консумира поотделно“, пише Stanford Lifestyle Medicine. Това означава, че някои храни осигуряват по-голяма хранителна стойност, когато се консумират заедно, отколкото когато се консумират самостоятелно.

Разбира се, най-добрият начин да се уверите, че увеличавате максимално приема на хранителни вещества, е да имате балансирано и пълноценно меню.

„Хранителната наука е съгласна, че нито една храна, нито една комбинация от храни и нито една добавка не може да компенсира цялостната небалансирана диета“, обяснява Silja Schäfer, диетолог и семеен лекар.

Вижте 7 комбинации от полезни храни за по-добро усвояване на хранителните елементи.

1. Моркови и зехтин

Морковите са богати на бета-каротин, който е прекурсор на витамин А. Това е мастноразтворим витамин. Тялото се нуждае от мазнини, за да го разгради и абсорбира. Добавянето на малко зехтин, авокадо или ядки към морковите помага за пълноценното му усвояване, което е от решаващо значение за здравето на очите, кожата и имунната система, смятат учени.

2. Спанак и цитруси / Леща и чушки

Растителните източници на желязо или така нареченото нехемово желязо, съдържащо се в спанака, лещата, боба и семената, е известно, че се усвояват по-трудно от тялото в сравнение с желязото от животински произход. Витамин C променя химичната му структура, правейки го много по-лесно за абсорбиране от червата. Овкусяването на спаначена салата с пресен лимонов сок или добавянето на чушки към ястие с леща увеличава усвояването на желязо неколкократно.

Източник: 7 комбинации от храни за по-добро усвояване на хранителни вещества