Стоян Колев е обявен за общодържавно издирване

Районната прокуратура в Пазарджик поиска Стоян Колев да бъде задържан под стража. В Районния съд е внесено предложение мярката му да бъде променена от "домашен арест" в "задържане под стража". Колев е обявен за общодържавно издирване.

Днес издирваният от полицията в Бургас Стоян Колев се появи в социалните мрежи с цигара и брадва, докато органите на реда продължават издирването му след бягството от домашен арест. В стори в Instagram той казва, че се намира в чужбина.

На 24 август Районната прокуратура в Пазарджик е получила уведомление от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - Областно звено Бургас, че Колев е нарушил определената му мярка. Той е напуснал адреса, на който е изпълнявал домашния арест, а местонахождението му не е установено.

Заради нарушаването на мярката прокуратурата е поискала тя да бъде заменена с по-тежката "задържане под стража", уточниха от държавното обвинение.

Колев е предаден на съд с обвинителен акт за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, извършени в условията на продължавано престъпление, както и за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество.

Според обвинението на 16 юни той е управлявал "Ауди" по автомагистрала "Тракия" в областите София и Пазарджик агресивно и с висока скорост. Приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка.

На същата дата Колев е управлявал автомобила след употреба на кокаин, установена с химико-токсикологично изследване.

На 19 юни, след като му е била определена мярка "задържане под стража", Колев се е държал непристойно в сградата на Съдебната палата в Пазарджик. Според прокуратурата той е викал и е използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Впоследствие мярката му за неотклонение бе променена на "домашен арест".

Заседанието за промяна на мярката е насрочено за 26 август.