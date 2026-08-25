Киселова: Време е за декриминализация на държавата

Предлаганите промени в Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да ограничат зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това заяви пред bTV доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание.

"Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата", каза тя.

По думите ѝ част от предложенията засягат проблеми, които се обсъждат от години - неравномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражденията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Фокус върху прокуратурата

Киселова постави особен акцент върху реформата в прокуратурата.

Тя припомни, че през 2023 г. прокуратурата беше приведена в по-тясно съответствие със структурата на съдилищата, разглеждащи наказателни дела, а възможността ѝ да участва в граждански и административни производства беше ограничена.

"Разчитам да се отхвърли категорично Общият надзор за законност и да се премине към ясни, конкретни случаи, в които прокуратурата участва в граждански и в административни дела", заяви Киселова.

Според нея обаче остава неясно как точно ще изглежда прокуратурата след реформата и по какъв начин ще бъдат гарантирани независимостта и автономността ѝ.

"Тези въпроси не бяха обсъдени. Премина се повече към злободневието във вчерашния ден на пресконференцията", коментира тя.

Промени и за ВСС, служебните кабинети и плащането в брой

Сред обсъжданите конституционни промени са нов модел за избор на Висшия съдебен съвет, промени, свързани със служебните кабинети, както и нови основания за предсрочно прекратяване на мандата на конституционен съдия.

Предвижда се и въвеждането на ново основно право - правото на разплащане в брой.

Киселова предупреди, че едновременното изменение на Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да бъде направено внимателно, за да не бъдат създадени нови правни противоречия и казуси.