4 причини да приемете здравословното остаряване (и как да започнете)

Остаряването е привилегия – възможност да се развивате, да се променяте и да живеете осъзнато. Въпреки това много от нас го посрещат с притеснение, сякаш е нещо, срещу което трябва да се борим, вместо да го приемем.

Ами ако погледнете на него по друг начин? Здравословното остаряване не означава просто да добавите повече години към живота си, а да ги изживеете пълноценно, активно и в добро здраве. От повече енергия до по-голяма устойчивост – ето защо е важно да приемете естествения ход на времето и да разберете как да извлечете най-доброто от него.

Защо да приемете остаряването?

1. Натрупвате повече мъдрост и придобивате по-широка гледна точка върху нещата

С възрастта идва опитът, а с него и мъдростта. Предизвикателствата и уроците, през които сте преминали през годините, ви изграждат като по-проницателна и устойчива личност. Постепенно развивате по-дълбоко разбиране за себе си, за другите и за света около вас.

2. Изграждате по-здрави и пълноценни отношения

С течение на годините се научавате да се грижите за значимите взаимоотношения и да се разделяте с онези, които вече не допринасят за благополучието ви. Възрастта ви дава възможност да изграждате дълбоки и удовлетворяващи връзки със семейството, приятелите и дори с нови хора, които споделят вашите ценности и интереси.

3. Оценявате повече здравето и благополучието си

С напредването на възрастта осъзнавате все по-добре колко важно е да се грижите за тялото и ума си. Независимо дали става въпрос за пълноценно хранене, поддържане на физическа активност, или справяне със стреса, остаряването ви подтиква да правите избори, които насърчават по-здравословен и пълноценен живот.

4. Имате повече свобода да се съсредоточите върху наистина важните неща

С възрастта често се променят и приоритетите. Започвате да цените преживяванията повече от материалните придобивки и може да разполагате с повече време за занимания, хобита и интереси, които ви носят радост. По-зрялата възраст ви дава възможност да живеете по-осъзнато и с по-ясна цел.

Как да водите здравословен начин на живот с напредването на възрастта?

Подкрепяйте когнитивното си здраве и паметта

Поддържането на когнитивно здраве и добра памет е важно, за да се наслаждавате пълноценно на годините. Грижата за ума трябва да бъде също толкова значима, колкото и тази за тялото.

Има много начини да подпомагате когнитивните си способности – например чрез четене, изучаване на нов език, стратегически игри, редене на пъзели и други занимания.

Memory Support е ноотропен продукт за мозъчното здраве, създаден с клинично изследвани съставки.

Само една капсула Memory Support дневно:

подпомага концентрацията и вниманието;

улеснява припомнянето на информация;

спомага за поддържане на краткосрочната памет;

подкрепя здравето на мозъка.

Поддържайте физическата си активност

Движението е едно от най-полезните неща, които можете да правите за тялото си с напредването на възрастта, въпреки че с годините физическата активност може да ви се струва по-трудна.

Според Harvard Health обаче една от най-важните причини за намаляването на силата и координацията с възрастта е именно пониженото ниво на физическа активност. С напредването на годините упражненията стават по-важни от всякога, защото помагат за поддържането на силата, издръжливостта, равновесието и координацията.

Изберете движение, което ви носи удоволствие – било то чрез градинарство, йога, или разходки с приятел.

Приемът на хранителни добавки за ставите, мускулите и енергията също може да подпомогне активния начин на живот с напредването на възрастта.

При продължителен прием само една мека капсула дневно помага за:

намаляване на болките в ставите след упражнения или физическа активност;

подобряване на комфорта в ставите в рамките на 5 дни;

поддържане на здравето на ставите, намаляване на сковаността и подобряване на обхвата на движение и подвижността;

подпомагане на нормален възпалителен отговор.

За здравето на мускулите:

помага за запазването на чистата мускулна тъкан;

подкрепя възстановяването след интензивни тренировки;

допринася за поддържането на мускулната сила и маса;

подпомага мускулната функция при по-възрастни хора;

спомага за поддържането на мускулната маса.

За повече енергия:

осигурява подкрепа на организма при периодичен стрес в ежедневието;

подкрепя ежедневните енергийни нива, като подпомага преобразуването на храната в енергия;

допринася за здравето на сърдечносъдовата и нервната система;

подпомага поддържането на здрави коса, кожа и нокти.

Продължавайте да учите

Ученето през целия живот поддържа ума активен, насърчава креативността и ви помага да запазите връзката си със света около вас. Възможностите са безброй – от усвояването на нови хобита до записването на онлайн курсове.

Четете редовно, слушайте подкасти и участвайте в интересни дискусии, които ви карат да разсъждавате и стимулират интелектуалното развитие. Когато запазите любопитството си и сте отворени към нови преживявания, можете да продължите да разширявате кръгозора си и да обогатявате живота си на всяка възраст.

Поддържайте активен социален живот

Социалната активност е от съществено значение за психическото и емоционалното благополучие с напредването на възрастта. Силните социални връзки могат да намалят чувството за самота, да подобрят настроението и дори да подпомогнат когнитивното здраве.

Полагайте усилия да запазите съществуващите приятелства и да създавате нови контакти, като се включвате в местни общности, посещавате събития или участвате в групови занимания като спортни класове или доброволчески инициативи. Общувайте редовно с други хора – по телефона, чрез видео разговори или на живо. Това ще ви помогне да останете свързани с околните и ще засили чувството ви за принадлежност.

В обобщение

Остаряването не е нещо, от което трябва да се страхувате, а естествен етап от живота, който можете да приемете положително. Всяка изминала година носи нови възможности за развитие, близост с другите и по-добро опознаване на самите себе си.

Като се стремите към здравословно остаряване – грижите се за тялото и ума си, оставате активни и поддържате значими взаимоотношения – можете да извлечете най-доброто от всеки етап от живота. В крайна сметка остаряването не е просто въпрос на повече години, а на по-пълноценен живот.