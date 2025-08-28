Екскурзиите се променят - търсят се култура, приключения, гурме

Глоби и нови правила влизат постепенно в сила в сферата на туризма, като целта е повишаване на сигурността и гарантиране на качеството на преживяванията. Новите, по-строги правила за туристите, които се въвеждат в популярни дестинации като Италия, Испания и Гърция, не са изолирани актове, а по-скоро симптоматичен отговор на нарастващото социално напрежение, предизвикано от свръхтуризма.

Отрасълът е изключително важен за БВП на някои страни, осигурява работни места и икономически ползи, но нарушава качеството на живот на местните граждани.

Причини като жилищна криза и претоварване на обществените услуги подтикват местните общности да протестират и да изискват промяна в приоритетите на управлението.

В този контекст България е изправена пред ключов стратегически избор: да продължи да привлича туристи с ниски цени, което в бъдеще може да доведе до същите конфликти, обусловени от много посещения или да се възползва от промяната, за да се позиционира като дестинация за висококачествен, културно отговорен туризъм.

Туризмът е сред най-гъвкавите и най-бързо развиващи се индустрии. Ерата на "ол инклузива" лека-полека започва да отминава или по-скоро остава като сегмент за семейна почивка.

Екскурзиите се променят - не са само културни преживявания, търсят се приключения, гурме и много други. Туризмът вече е на друго ниво.

Това отбеляза пред БНР-Радио София Павлина Иванова, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма":

"Във Венеция въведоха такса от 5 евро на човек от около 2 години, но до момента не виждаме намаляване на потока туристи. Единствено общината изкарва доста добър бюджет.

Не мисля, че такива мерки биха довели до намаляване на хората или пък до някаква защита на местно население. Това е политика, която би следвало да се прави от местното управление с бизнеса.

Колкото за България, мисля, че ние сме много далеч от това, което се случва в тези градове, които налагат ограничения. Ние не сме влезли в нормалния туризъм, за да се стигне да говорим за свръхтуризъм."

Павлина Иванова похвали българският турист, който в чужбина е много възпитан и с добро поведение. "Принципно правилата трябва да дават резултат навсякъде, но всъщност проработват само там, където има добър контрол", подчерта още турекспертът.

Според Иванова вече има видими усилия за избягване на България от имиджа на евтина и алкохолна дестинация. Трябва да се продължи с упорита работа, включително и за спечелване на нови пазари.

Промените в туризма изискват промени и регулации и в други сектори, убедена е Павлина Иванова.

Данните на НСИ в областта на туризма не са много меродавни, защото се базират на пресеклите границата чужденци, а не на броя нощувки в хотелите.

Колкото до еврото, въвеждането му като разплащателна официална валута у нас не само ще улесни българите, които пътуват навън, но и ще привлече повече европейски туристи в България. "От бизнесът отдавна лелеем за това", допълни Иванова.