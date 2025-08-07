IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчево време в петък, градусите тръгват нагоре

Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°

07.08.2025 | 17:15 ч. Обновена: 07.08.2025 | 17:25 ч.
До полунощ валежите ще спрат, а облачността над цялата страна ще намалее до ясно време. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, в Източна България до умерен от север-североизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В петък ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще стихва. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

