Слънчево и топло време в събота, на места над планините ще превали

През нощта краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в централната и източната част от страната. До сутринта валежите ще спрат. От запад облачността ще намалее, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и силен вятър от запад-северозапад.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

В събота ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°.

През следващите два дни ще бъде предимно слънчево. В неделя вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, а в понеделник ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.