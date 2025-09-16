Градусите падат в сряда, на доста места ще превали

През нощта ще бъде предимно ясно, но след полунощ от северозапад облачността ще се увеличава, а в сутрешните часове в северозападните райони ще завали дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът ще е слаб, предимно от юг, но след полунощ ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София - около 14°. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Ще се понижи и ще се доближи до средното.

В сряда, с преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми.

Следобед от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската равнина до 27°-28°, в София – около 21°.

По Черноморието преди обед все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обед от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, следобед ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. Следобед от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни ще бъде слънчево. В четвъртък преди обед все още по-значителна облачност ще има над източните райони. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне, в петък в много райони ще стихва. Сутрин ще е хладно, минималните температури ще са от 5°-6° на места в котловините до 16°-17° по Черноморието.

Максималните температури ще са предимно между 22° и 27°.