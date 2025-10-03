Дъжд ще вали през целия ден, в планините - мокър сняг

Дъжд и сняг ще вали през целия ден днес, ще бъде отново облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.

Оранжев код за силен вятър и интензивни валежи е обявен в 20 области у нас за днес. Там се очакват около 50 литра на квадратен метър.

В областите София, Благоевград, Пазарджик, Силистра и Добрич е обявен жълт код. Там се очакват около 30-35 литра на квадратен метър.

Минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието - до 14 градуса.

Интензивни валежи се очакват в Южна и в Източна България, с количества от 10 до 15 литра. Вятърът ще бъде слаб със скорост до 20 км/ч, от северозапад.

Максималните температури ще бъдат от 6 до 12 градуса, в района София - до 6 градуса. По Черноморието дневните температури ще са до 17-18 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

По нашето крайбрежие ще има облаци с валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 17 до 18 градуса. Вятърът по северното крайбрежие ще е от североизток със скорост до 60 км/ч.

Температурата на морската вода ще е от 21 градуса по северното крайбрежие и до 22 градуса по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до четири метра.

Над планините ще има облаци, с валежи от дъжд и сняг. През нощта срещу събота валежите ще спират като на височина над 1500 метра ще има снежна покривка от 7 до 12 сантиметра.

Вятърът по високите части, над 2500 метра, ще бъде силен с условия за още усилване от североизток, със скорост до 60 км/ч. Максималните температури за деня - над 2500 метра височина, ще бъдат около -3 до -2 градуса.

В събота валежите ще продължават, но постепенно ще отслабват.

В неделя западният вятър ще подгони дъждовните облаци на изток, към Черноморския регион. В понеделник ще премине нова облачна вълна, без валежи. Във вторник и в сряда сутринта видимостта ще бъде намален , а през деня ще има слънчеви часове.