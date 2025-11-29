Идва студен въздух утре, през нощта дъждът ще се примесва със сняг

През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната и централната част на Дунавската равнина все още ще има превалявания от дъжд. В Западна Стара планина и по високите полета на Западна България дъждът ще се премесва със сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб.

Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, в котловините на Западна България до минус 2°, а в София – около 1°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През деня ще се повишава, сочи прогнозата на НИМХ.

Утре облачността над западната половина от страната ще остане значителна с превалявания в планинските райони, като там над 1000 - 1300 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Над останалите райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а във вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност. В понеделник вятърът ще е северозападен, сутринта все още до умерен, през деня постепенно ще отслабва, във вторник в много райони и ще стихне. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.