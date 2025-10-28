Днес облачността ще е значителна, НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна. Най-много по количество ще са валежите в Югозападна България. Вятърът ще бъде силен от северозапад.

Максималните температури ще бъдат в интервала от 11 до 17 градуса, в София – около 11.

По Черноморието ще бъде облачно, слаби превалявания ще има само на отделни места. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява, валежите ще спират. Максималните температури ще бъдат около 17 градуса - колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

Над планините също ще има значителна облачност, с превалявания от дъжд, които на височина над 1700 метра ще се обръщат в сняг. Следобед облачността ще намалява и валежите ще спират. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около 0. I