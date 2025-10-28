IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна

Максималните температури ще бъдат в интервала от 11 до 17 градуса

28.10.2025 | 07:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес облачността ще е значителна, НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна. Най-много по количество ще са валежите в Югозападна България. Вятърът ще бъде силен от северозапад.

Максималните температури ще бъдат в интервала от 11 до 17 градуса, в София – около 11.

По Черноморието ще бъде облачно, слаби превалявания ще има само на отделни места. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява, валежите ще спират. Максималните температури ще бъдат около 17 градуса - колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. 

Над планините също ще има значителна облачност, с превалявания от дъжд, които на височина над 1700 метра ще се обръщат в сняг. Следобед облачността ще намалява и валежите ще спират. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около 0. I

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вятър жълт код опасно време прогноза за времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem