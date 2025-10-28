ДНК от масов гроб разкрива патогени, поразили армията на Наполеон през 1812 г.

Учени са направили анализ на ДНК от масов гроб, който разкрива патогени, поразили Великата армия армия на Наполеон през 1812 г., предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в сп. "Кърънт байолъджи".

Отстъплението от Русия на Бонапарт и армията му е катастрофално събитие, отбелязало началото на края на неговата империя и личното му господство в Европа. По това време загиват 300 000 души от войска, която първоначално наброява около половин милион.

Ново изследване, което включва ДНК, извлечена от зъбите на 13 френски войници, погребани в масов гроб в столицата на Литва Вилнюс по маршрута на отстъплението, предлага по-задълбочено разбиране за страданията, сполетели Великата армия. Авторите му са открили два патогена, които досега не са били документирани в това събитие.

Откриването на бактериите, причиняващи паратиф и пренасян от въшки възвратен тиф, показва наред с предишни изследвания че сред войниците, вече отслабени от студ, глад и изтощение, са циркулирали няколко инфекции.

Масовият гроб във Вилнюс, открит в началото на века, съдържа останките на приблизително 2000 до 3000 войници от армията на Наполеон, припомня Ройтерс.

"Вилнюс е ключова спирка по маршрута на отстъплението през 1812 г. Много войници пристигат изтощени, гладни и болни. Голям брой от тях намират смъртта си там и са погребани набързо в масови гробове", казва молекулярният биолог и генетик Никола Раскован от Института "Пастьор" в Париж и водещ автор на изследването.

Ученият допълва, че макар отдавна да се набляга на студа, глада и тифа, резултатите от настоящото изследване показват, че паратифът и пренасяният от въшки възвратен тиф също са били налице и може да са допринесли за отслабването на армията и смъртните случаи.

Паратифът обикновено се предава чрез храна или вода, като симптомите включват треска, главоболие, коремни болки, диария или запек, слабост и понякога обрив. Установената форма на възвратен тиф се предава от въшки и причинява епизоди на повтаряща се висока температура, съпроводена от главоболие, мускулни болки и слабост, отбелязва Ройтерс.

В изследването четирима от войниците са дали положителни резултати за бактерията на паратифа, а двама - за тази на възвратния тиф. Симптомите на двете заболявания съвпадат с описаните в историческите сведения за отстъплението.

Изследване от 2006 г., включващо ДНК от 35 други войници от същия масов гроб, открива патогените, причиняващи тиф и окопна треска - заболявания, които причиняват симптоми, подобни на тези на паратиф и възвратен тиф.

Новото изследване не открива тиф и окопна треска.

Наполеон повежда Великата армия в нахлуването в Русия през 1812 г. и влиза в Москва, но кампанията се проваля и той е принуден да се оттегли поради фактори като намаляващи провизии, контраатаки и настъпването на суровата руска зима, припомня Ройтерс..

Новите открития добавят нюанси към историята за тежкото положение на войниците на френския император, разкривайки сценарий не с едно или две заболявания, а с разпространението на различни инфекциозни болести.

Изследването илюстрира как постоянно усъвършенстващата се наука за анализ на древна ДНК може да предостави нова информация за исторически събития.

(БТА)