ДСБ иска да ни вземе съботно-неделните празници през делниците

Когато официални празници съвпадат със събота или неделя да не се почива през седмицата

27.10.2025 | 16:15 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда три законопроекта, внесени от депутатите от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), и един, внесен от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, за промени в Кодекса на труда, предаде БГНЕС. 

Ресорните министри, работодателските организации и синдикатите ще разгледат законопроекта, внесен от Йордан Иванов и група народни представителите от ПП-ДБ, който предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя. 

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отбелязаха, че основният проблем на българския бизнес е недостигът на работна ръка и подкрепиха предложението. 

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не подкрепя внесените предложения и призоваха вносителите, ако могат, да оттеглят законопроекта си, защото не е в интерес на обществото. 

КТ „Подкрепа“ също не подкрепя предложението, като бе подчертано, че от синдиката не споделят мотивите на вносителите. 

„Министерство на труда и социалната политика (МТСП) не подкрепяме“, съобщи и социалният министър Борислав Гуцанов. 

