Виетнам регистрира рекордни валежи за 24 часа

Виетнам регистрира рекорд от повече от един метър валежи за 24 часа, съобщи виетнамското министерство на околната среда, цитирано от Франс прес.

Подобрен рекорд е поставен през 1999 г.

От 19:00 часа в неделя до 19:00 часа вчера три метеорологични станции за регистрирали 1,7 метра дъжд за 24 часа.

Досегашният рекорд беше 99 сантиметра.

Май Ван Кхием, директор на Националния център за хидрометеорологични прогнози, обясни, че тези безпрецедентни валежи са резултат от комбинация от фактори: студен въздух на ниски нива, зона на тропическа конвергенция, изместваща се на север и силни, влажни източни ветрове на височина от 1500 до 5000 метра. Този типичен метеорологичен модел в централен Виетнам често води до продължителни проливни дъждове.

Кхием предупреди, че проливните дъждове ще продължат. От понеделник вечерта до късна сряда се прогнозират проливни до много проливни валежи за районите от южен Куанг Три до Дананг, граничещи с Хуе на север и юг; и източната част на Куанг Нгай, която е южно от Дананг, с очаквани общи валежи от 200 до 400 мм, като на места достигат до 700 до 800 мм.

Провинциите от Ха Тин до северния Куанг Три, северно от Хуе, вероятно ще получат 100-200 мм дъжд, като някои райони ще претърпят повече от 350 мм дъжд през този период.