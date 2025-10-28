Историческа сделка: България и "Райнметал" подписаха договора за завода за барут и боеприпаси

Българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

На церемония днес в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. Лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов също присъства на подписването. Присъства също посланикът на Германия в България Ирене Планк.

По-рано днес Бойко Борисов посрещна ръководството на "Райнметал" при пристигането им на столичното летище и благодари на представителите на германския концерн за съвместната работа.

От Министерския съвет съобщиха, че проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, посочиха от кабинета.

Предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал, чрез български завод, което е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности. Това каза премиерът Росен Желязков по време на церемонията в Министерския съвет.

С положените подписи се слага краят на един доста динамичен, но изпълнен с добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него, за учредяването на съвместното дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот, посочи Росен Желязков.

Най-важното, което постигнахме през тези месеци на съвместна работа, е изграденото доверие, предвидимост и предсказуемост между партньорите, които оттук занапред ще работят е едни сложни условия, но знаейки какъв ще бъде крайният резултат, уверени в постиженията на това сътрудничество, каза още Желязков.

България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа. Това каза изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер при подписването на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет.

"Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега. Невероятно е колко усилия положи вашият екип за това сътрудничество.“, заяви изпълнителният директор на „Рейнметал“. Папергер припомни, че сътрудничеството е започнало през февруари на Конференцията по сигурността в Мюнхен. По думите му, с реализирането на проекта ще бъде създадена една от най-модерните фабрики в света за производство на барут и боеприпаси.

"Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона", посочи той.

Изпълнителният директор на „Райнметал“ подчерта, че компанията цени доверието на българското правителство. „Ние не сме тук само за да бъдем бизнес партньори, а и за да намерим приятели“, каза Папергер. Той допълни, че съвместният проект с България е само началото и „Райнметал“ планира допълнителни инвестиции в страната. Според него България разполага с висококвалифицирани специалисти, което я прави подходяща за развитие на индустриален и технологичен капацитет в отбранителната сфера.

Той подчерта, че Европа и НАТО имат нужда от 50 милиона амуниции, а България ще има своя значим принос. „Благодарни сме за доверието. Тук сме не само като бизнес партньори, но и като приятели,“ допълни той и изрази увереност, че и други европейски компании ще инвестират в България, защото страната има добре образовани хора и стабилно правителство. Папергер отбеляза, че заводът ще бъде изграден в рамките на 14 месеца, като благодари на българското правителство и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата и координацията.

Днес поставяме основите на едно партньорство, което обединява технологическия опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа. Това каза министърът на икономиката Петър Дилов по време на церемонията.

Министърът на икономика посочи, че днес е значим ден за България и за партньорите ни от Федерална република Германия. По думите му това партньорство ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

Министърът благодари на изпълнителния директор на „Рейнметал“ Армин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, за последователността и отдадеността, с които са подходили към този съвместен проект. Петър Дилов благодари и на изпълнителния директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ Иван Гецов за усилията и експертизата, които са направили този ден възможен.

Дилов благодари и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за личната му ангажираност и подкрепа при осъществяването на това стратегическо партньорство. Икономическият министър каза също, че без без министър-председателя Росен Желязов и всички членове на Министерски съвет този проект е нямало да стане реалност.

Министър на икономиката заяви, че това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. По думите му той ще даде възможност да се изгради устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион. Дилов отбеляза, че проектът е част от общите условия на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на новата геополитическа реалност.