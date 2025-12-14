IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Днес на много места ще е облачно и мъгливо

След обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява

14.12.2025 | 07:00 ч. Обновена: 14.12.2025 | 07:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще е облачно и мъгливо, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

облачно мъгливо времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem