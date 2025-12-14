Днес на много места ще е облачно и мъгливо

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще е облачно и мъгливо, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.