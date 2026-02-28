IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето днес ще е слънчево и топло

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса

28.02.2026 | 08:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Днес ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там ще се установява предимно слънчево време Това съобщават от НИМХ.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в Югозападна България - до 15 градуса, за София - около 11 градуса.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6-7 градуса. Температурата на морската вода е 4-5 градуса по северното крайбрежие и 6-7 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Тагове:

прогноза за времето времето слънчево
