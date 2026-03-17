Крадци обраха халф на Рома, заключили го в стая

Ужасяваща нощ прекара Нийл Ел Айнауи, мароканският халф, роден през 2001 г., който играе за Рома.

Според Ansa, около 3 часа сутринта банда от шестима мъже, облечени в черно, със скрити лица и въоръжение, нахлули в къщата, след като счупили решетка от прозореца на хола.

Крадците първо заключили футболиста, майка му, партньорката му, брат му и партньорката му в стая. След това откраднали бижута на стойност около 10 000 евро, Rolex и дизайнерски чанти.

Отделът за криминални разследвания разследва случая.

Според информация на Corriere dello Sport, 24-годишният халф и семейството му са били хванати неподготвени насън и след това извлечени от леглата си.

"Трябва да мълчите", заплашил мъж от въоръжената банда, която след това заключила всички в стая, преди да извърши грабежа, който, въз основа на последователността от събития и показанията на играча и съпругата му, изглежда е бил щателно планиран предварително.

Шестимата били облечени в черно, носели ръкавици, а лицата им са били скрити под балаклави.

Служители от звеното за борба с грабежите на Мобилния отряд, водени от Роберто Джузепе Питито, пристигнали незабавно на мястото и сега издирват бандитите. Полицията е събрала записи от охранителни камери от района около Инфернето.