Турция замени Иран в снабдяването на Русия със зеленчуци и плодове

Скок в износа на домати, чушки, патладжани и цитрусови плодове заради кризата в Близкия изток отчитат производители и търговци от Турция, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

През последното десетилетие Русия разчита на Иран за значителна част от доставките си на свежи плодове и зеленчуци заради ниските производствени разходи там, отбелязва „Хюриет дейли нюз“. След израелско-американските бомбардировки над Иран в края на февруари и ескалацията на напрежението в Близкия изток обаче голяма част от веригите за доставки между Иран и Русия са прекъснати, а руските пазари започват да се снабдяват с турска продукция, отбелязвайки подновен импулс в търговията със селскостопански продукти между Турция и Русия.

През последните десет дни производителите на зеленчуци и плодове от южния турски окръг Анталия съобщават за засилена активност и изпращане на продукция към Русия както по море, така и по суша. Наличието на подобна тенденция потвърждават и експортните фирми в района, които отбелязват рязко увеличение на доставките към Русия на зеленчуци и цитрусови плодове.

Невзат Акджан, председател на Асоциацията на търговците на пресни плодове и зеленчуци в Анталия, отбелязва, че преди развитието на настоящата ситуация Турция до голяма степен е била загубила руския пазар. „Поради ниските производствени разходи Русия купуваше от Иран. Но заради войната Иран не може да доставя достатъчно продукти. Именно по тази причина нашият износ за Русия се е увеличил през последните 10 дни. Изпращаме с камиони и по море“, споделя той.

(БТА)