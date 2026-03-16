Руска система за ПВО Бук-М3 е забелязана в Алабама

Според изображения, разпространени наскоро в интернет, американските военни са били наблюдавани да транспортират подробен макет на руската система за противовъздушна отбрана „Бук-М3“ в Алабама.

Репликата, монтирана на полуремарке, а не на самоходно шаси, изглежда е тренировъчно средство, използвано за симулиране на съвременни руски ракетни системи земя-въздух по време на военни учения.

Военните сили често използват такива реплики, за да репликират вражески системи по време на учения, което позволява на пилотите и наземните части да тренират срещу реалистични визуални цели, пише Defence Express.

„Бук-М3“, известен в експортен вариант като „Викинг“, е най-новото поколение от семейството системи за противовъздушна отбрана със среден обсег, проектирани в Съветския съюз „Бук“. Системата влезе на въоръжение в Русия около 2016 г. и включва актуализирана електроника, заедно с ракета земя-въздух 9M317M.

В сравнение с по-ранните версии на системата „Бук“, „Бук-М3“ се отличава с няколко структурни и технически промени. По-ранни варианти, като „Бук-М2“, носеха четири ракети, монтирани външно на пусковата установка. По-новият „Бук-М3“ използва запечатани транспортно-пускови контейнери и носи шест готови за изстрелване ракети, което увеличава капацитета на изстрелващата установка.

Според ръководството на Командването за обучение и доктрини (TRADOC) на американската армия, „Бук-М3“ осигурява подобрени характеристики в сравнение с по-ранните варианти на „Бук“ и „превъзхожда дори старата система за противовъздушна отбрана с голям обсег S-300P“, известна в терминологията на НАТО като SA-10.

Системата е проектирана да се справя с редица въздушни заплахи, включително самолети, крилати ракети и други въздушни цели. Руските технически описания посочват, че „Бук-М3“ може да прехваща цели, летящи със скорост до 3 километра в секунда.

Съобщава се, че обхватът на поражение на системата се простира от 2,5 километра до 70 километра, като височината на прехващане варира от 15 метра до 35 километра. Тези параметри позволяват на системата да поразява както нисколетящи крилати ракети, така и самолети на голяма височина.

Пусковата установка включва и телевизионно-термографска система за насочване, способна автоматично да открива, заснема и пасивно да проследява въздушни цели както през деня, така и през нощта.

Според публично достъпни спецификации, вероятността за унищожаване на неманеврираща въздушна цел с една ракета може да достигне 0,9999, докато вероятността за прехващане на крилата ракета се оценява на приблизително 0,8.

Репликата, наблюдавана в Алабама, не изглежда да е оперативна система. Вместо това, тя прилича на висококачествен макет, предназначен да възпроизведе външния вид на пусковата установка „Бук-М3“ за тренировъчни цели.

Американските военни отдавна използват както заловено оборудване,

така и подробни копия на чуждестранни оръжейни системи за обучение на персонал. В някои случаи са придобивани реални системи за противовъздушна отбрана от съветската епоха за тестване и оценка. Когато оперативните системи не са налични, се изграждат реалистични макети, за да позволят на пилотите и сухопътните сили да практикуват идентифициране и поражение на противникова техника.

Такива копия могат да се използват по време на стрелби, тестване на сензори и тактически тренировъчни сценарии. Самолети, оборудвани с целеуказателни капсули, радар и електрооптични сензори, могат да практикуват откриване и проследяване на тези симулирани системи по време на мисии.

Тъй като репликата е монтирана на полуремарке, а не на верижна бойна машина, тя може да се транспортира по-лесно между тренировъчни полигони. Този подход позволява на тренировъчните части да позиционират системата на различни места, за да симулират реалистични условия на бойното поле.

Системата „Бук-М3“ привлече вниманието и по време на продължаващата война в Украйна. Според мониторинг на бойното поле с отворен код, украинските сили са унищожили около 20 превозни средства, принадлежащи на подразделенията за противовъздушна отбрана „Бук-М3“ от началото на пълномащабния конфликт.

Съобщава се, че тези загуби включват множество елементи на системата, като например радара за управление на огъня 9С36М, радарния наблюдателен уред 9С18М1 и транспортно-монтиращите-пускови установки и радарните машини (TELAR) 9А317М.

Следователно обучението срещу системи като „Бук-М3“ остава важна част от подготовката на екипажите и планиращите удари за операции в среда, защитена от съвременни мрежи за ракети земя-въздух.

Руската архитектура на противовъздушната отбрана разчита на многопластови системи, комбиниращи прехващачи с голям, среден и малък обсег. Семейството „Бук“ служи като елемент със среден обсег в тази структура, осигурявайки защита срещу самолети, дронове и крилати ракети.

За специалистите по планиране на отбраната разбирането как тези системи изглеждат и работят е от съществено значение при подготовката на силите за потенциални конфликтни сценарии.