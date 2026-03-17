Американски генерал се напил в Киев, получил мозъчно сътресение и загубил класифицирани документи

Генерал-майор Антонио Агуто от армията на САЩ, който ръководеше командването, отговорно за координацията, обучението и екипирането на украинските военни, е оставил туба с класифицирани карти във влак за Полша за повече от 24 часа и е получил сътресение на мозъка от падане, след като се напил по време на вечеря в Украйна, според наскоро публикуван доклад на генералния инспектор на Пентагона.

Докладът от 56 страници, публикуван в петък, установява, че вече пенсионираният двузвезден генерал, който е ръководил Групата за съдействие в сигурността на Украйна (SAG-U), базирана във Висбаден, Германия, е донесъл класифицираните карти по време на пътуване от Германия до Украйна в края на март 2024 г. и е поверил контрола върху тях на своя екип.

"Не открихме достатъчно доказателства, за да определим кой е имал контрол над класифицираните карти, след като пътниците са се качили на влака за обратно пътуване", се казва в доклада на надзорния орган, добавяйки, че пътниците са оставили картите във влака, когато са пристигнали обратно в Полша на 4 април 2024 г., а посолството на САЩ в Украйна е възстановило оставените без надзор документи ден по-късно.

Когато се завръща във Висбаден, Агуто е информиран от своя изпълнителен офицер, че картите липсват.

Класифицирана информация обикновено се транспортира по куриер, но този път тази услуга не е била поръчана, се казва в доклада.

"Генерал-майор Агуто пое отговорност за този инцидент", се казва в доклада.

Службата на главния инспектор интервюира Агуто и 33 свидетели в разследването, след като получи три анонимни жалби между 20 и 24 май 2024 г.

Службата разговаря със служители на Държавния департамент, запознати със събитията, и прегледа класифицирани и некласифицирани имейли, медицински досиета, официални документи за пътуване и други документи.

Агуто е ръководител на SAG-U - звено, създадено през ноември с около 300 служители, за да "гарантира, че Америка е готова да продължи да подкрепя Украйна в дългосрочен план", до август 2024 г., когато се пенсионира. Разследването включва и твърдения за "токсична" среда в щаба на SAG-U, въпреки че Агуто не е отговорен за проблемите на звеното.

На 13 май 2024 г., по време на деветдневното си пътуване до Украйна, Агуто присъствал на вечеря в Киев, столицата на Украйна. По време на събитието той консумирал чача - алкохолна напитка с концентрация на алкохол 40–50%. По-късно признал, че е бил в "леко нетрезво" състояние. След вечеря двама свидетели казват, че са видели Агуто да пада и да си удря тила в стената.

По-късно същата нощ или на разсъмване Агуто пада отново и си удря челото, според доклада.

"Представените доказателства показват, че старшина Агуто е претърпял умерено до тежко сътресение на мозъка в резултат на наранявания на главата, получени от поне едно, ако не и от всичките три падания, случили се вечерта на 13 май и сутринта на 14 май", се казва в доклада на офиса на генералния инспектор. "Медицинският преглед на генерал-майор Агуто на 14 май, както и пълната неврологична оценка и образните изследвания на 16 май, потвърждават, че генерал-майор Агуто е претърпял сътресение на мозъка."

Агуто паднал за трети път по пътя си към посолството на САЩ, разкъсвайки якето си и ударвайки челюстта си. Регионален служител по сигурността казал на кабинета на генералния инспектор, че въпреки че Агуто го познава, той "го е гледал сякаш едва го е виждал" и също така е забелязал, че армейският генерал е имал "лека миризма на алкохол", пише thehill.

"Установихме, въз основа на преобладаващия брой доказателства, че последиците от опиянението на генерал-майор Агуто, причинено от прекомерна консумация на алкохол по време на вечеря на 13 май 2024 г., са причинили първото падане в хотелската му стая, което е довело до сътресението", се казва в доклада.

Агуто се защитил, заявявайки, че е "действал добросъвестно" и че му е било разрешено от генерал Дарил Уилямс, тогавашен командир на американската армия в Европа, да консумира алкохол.

"Действахме добросъвестно в съответствие с това, което сметнахме за подходящи насоки от генерал Уилямс, тъй като по време на разговора ни той не посочи никакви ограничения за консумация на алкохол", казал Агуто на кабинета на генералния инспектор.