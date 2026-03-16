Втората вълна от интервенционизъм на администрацията на Тръмп изпрати шокови вълни по целия свят. За Москва, която наблюдава отстрани, това е дългоочаквано потвърждение, че ерата на мултилатерализма е приключила, заменена от безкомпромисното завръщане на политиката на Великите сили.

Нарушенията на суверенитета, като нахлуването в Украйна, вече не се третират като международни актове на изгнаници; те се нормализират като стандартна валута на държавническото изкуство на 21-ви век.

Четири години след като пълномащабното нахлуване в Украйна беше осъдено от Запада, Съединените щати възприеха много подобен език на този на Москва. Държавният секретар на САЩ Рубио защити необходимостта от превантивни удари, за да се избегнат по-нататъшни щети от отмъщението на Иран срещу Израел, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ не са започнали тази война, а се стремят да я сложат край.

Днес призивите за въстания срещу "нелегитимни“ режими – независимо дали са "ирански терористи“ или "украински неонацисти“ – са се превърнали в инструменти на пропагандата и за двете сили.

Великите сили не искат разрешение

Междувременно руското външно министерство сега описва нападението срещу Иран като "акт на планирана и непровокирана агресия срещу суверенен член на ООН“. Президентът Владимир Путин обаче се въздържа от директно осъждане. Вместо това, като призовава за деескалация и предлага Москва като посредник. Путин тихомълком утвърждава новото статукво: свят, в който Великите сили вече не искат разрешение, когато става въпрос за техните стратегически интереси.

Въпреки че двойните стандарти са "хлябът и маслото" на международните отношения, тази промяна изглежда е по-дълбока от обичайното лицемерие на външната политика.

Едностранността и превантивните войни на Вашингтон не са нови, както се вижда от опитите на президента Джордж У. Буш да оправдае инвазията в Ирак през 2003 г. Има обаче фундаментална разлика от днес, а именно, че администрацията на Буш поне се опита да действа чрез Съвета за сигурност на ООН, като представи известните си доказателства за притежанието на оръжия за масово унищожение от страна на Ирак. След като не успя да осигури пряк правен мандат, Вашингтон се насочи към организирането на Коалиция на желаещите, като привлече десетки държави, които оказаха подкрепа.

Тази тенденция за търсене на някаква форма на консенсус продължи през 2011 г., когато Съветът за сигурност издаде частично разрешение за интервенцията в Либия. През 2014 г. военната кампания в Сирия беше защитена с позоваване на неспособността на сирийското правителство да потисне терористичните фракции в рамките на своите граници по време на гражданската война, усилие, подкрепено от 90-членната Глобална коалиция за победа над ИДИЛ.

Сега всякакви претенции са отхвърлени. САЩ едностранно извършват операции, насочени към обезглавяване на чуждестранни правителства, основани на общи нужди за национална сигурност, като напълно изместват ООН или всяка друга форма на многостранен консенсус, отразявайки логиката на войните на Русия в Грузия и Украйна.

Няма стар "световен ред"

Дори съюзниците на Вашингтон започват да признават и приемат тази промяна. На Световния икономически форум в Давос през 2026 г. канадският премиер Карни заяви, че "приятната фикция“ за ред, основан на правила, е приключила и е заменена от „сурова реалност“, където силните преследват интересите си без ограничения.

В речта си на Конференцията на посланиците на ЕС през 2026 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС не може да бъде пазител на "стария световен ред“ и трябва да се адаптира към нова ера на реализъм. На същото събитие главният дипломат на блока Кая Калас оплака "отслабването на съществуващите международни норми, правила и институции, които сме изграждали в продължение на 80 години“.

За съжаление, като се фокусира изключително върху хаоса, посят от Иран и Русия, като същевременно мълчи за американско-израелската операция "Епична ярост“, тя подчерта самия двоен стандарт, който прави международното право избледняваща фикция.

Сходство в характерите

Нарастващите сходства в поведението на Вашингтон и Москва сигнализират за окончателен разрив с колебливия, основан на правила ред, изкован след Втората световна война. Чрез нормализиране на едностранните, превантивни военни действия като стандартен инструмент на външната политика, САЩ насочват света към нова система, където нахлуването в Украйна вече не се счита за сериозно нарушение на международното право, а по-скоро за легитимен акт на държавна дейност. В тази нововъзникваща реалност Великите сили претендират за присъщо право на собствените си сфери на влияние – от "близката чужбина“ до отдалечени стратегически региони, в зависимост от техните възможности.

Националните държави се разделят на нива. Малките и средните сили – Украйна, Венецуела или Иран днес и може би Тайван или дори някои европейски страни – са сведени до второстепенни участници, чиято сигурност винаги е второстепенна спрямо интересите на съседния хегемон. Тъй като Вашингтон и Москва все повече жертват принципа на териториалната цялост пред олтара на превантивната сигурност, те подкопават принципа на равенство между суверенните държави в полза на йерархична международна общност.

Докато концепцията за ограничен суверенитет напомня на доктрината Брежнев от Студената война и тайните операции на САЩ за сваляне на режими в Южна Америка, днешната обстановка е може би по-нестабилна. По време на Студената война светът функционираше в рамките на строгата предсказуемост на два идеологически блока и споделено (понякога цинично) разбиране за правилата на играта. Тези граници сега са се разтворили в флуидни блокове на властта. Правилата се пренаписват в реално време, нарушенията са по-крещящи и дори йерархията на големите сили на върха на системата е станала опасно размита.

В тази обстановка САЩ и Русия изглеждат по-малко като идеологически съперници и по-скоро като съвместни архитекти на свят, където върховенството на закона не играе никаква роля в ограничаването на властта на силата.