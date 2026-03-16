Застреляха мъж в автомобил посред бял ден в Бургас

Застреляха мъж посред бял ден в Бургас.

Престъплението е станало около 15:15 часа в оживената част между улиците "Св.св. Кирил и Методий" и "Поп Георги", съобщават от "Флагман".

По първоначална информация трупът се намира на шофьорската седалка на автомобил "Ауди". Кадри от местопрестъплението показват дупка от куршум в стъклото на автомобила.

Полицията проверява и версията за самоубийство. Жертвата е родом от Поморие.

"В 15:15 часа излизах от вкъщи в посока пл. "Св.св. Кирил и Методий", чух зад гърба си пукот като от пиратка. Обърнах, но не видях нищо извънредно и продължих по пътя. Само след 7-8 минути се върнах обратно на адреса, на който живея на ул. "Поп Георги" като забелязах, че магазинерката от магазина за перилни препарати силно разстроена пред обекта и я попитах какво става. Тя каза: "Ами не виждате ли в това Ауди, че имаме мъртъв мъж - застреляха го", разказва свидетел на ужасяващата случка.

