Почина актрисата Слава Рачева, легенда в кукления театър

От 1961 г. разказва приказките в детското телевизионно предаване "Педя човек, лакът брада"

17.03.2026 | 14:41 ч. Обновена: 17.03.2026 | 14:42 ч. 6
Снимка: фейсбук

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България. С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше „Лека нощ“.

Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата, се посочва в публикацията на Съюза във фейсбук.

Слава Рачева е родена на 23 април 1938 г. в София. Има над 130 роли в радиопредавания и пиеси. От 1961 г. разказва приказките в детското телевизионно предаване на Българската национална телевизия "Педя човек, лакът брада". Директор e на Кукления театър в София (1992-1997). Удостоена е със званието "Заслужил артист" (1983). Носителка e на орден "Св. св. Кирил и Методий" за значимите й заслуги за развитието на културата и изкуството (4 юни 2009).
(БТА)

