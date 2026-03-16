Бизнесменът Христо Бургазлиев е застреляният в Бургас, самоубил ли се е?

Поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев е мъжът, открит застрелян в автомобил "Ауди", съобщават от "Флагман". Той е собственик на едно от оборотните чейндж бюра на ул. "Св.св. Кирил и Методий" в Бургас.

Според полицията може и да става дума за самоубийство. От там поясниха поясниха, че около 15.17 ч. е получен сигнал за счупено витринно стъкло на търговски обект. Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит труп в кола. Мъртвият е намерен на шофьорското място. При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет. Оръжието е било законно.

Към момента е констатирано, че автомобила е собственост на 57 годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

Чейндж бюрото на Христо Бургазлиев е заключено, а външната ролетна щора е спусната. Колата, в която е открит, е спряна наполовина в синя зона и наполовина върху забранителните жълти ленти на самото кръстовище на трите улици – пред фризьорския салон.

Бургазлиев е известен с това, че е баща на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, разполага с недвижими имоти на територията на Поморие, не е известно да има финансови проблеми.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия, сред които : оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от близкоразположени видеокамери и др. По случая е образувано досъдебно производство.