Докато светът наблюдава Иран, Украйна тихо напредва на фронта

Украйна е адаптирала вековни тактики – по-специално „пълзящия бараж“ от славата на Първата световна война, към съвременното бойно поле срещу Русия.

Докато войната бушува в Близкия изток, украинските военни продължават да се възползват от тактическата и оперативна ситуация, за да продължат контраофанзивата си. През последните няколко седмици на боеве украинците освободиха повече от 400 квадратни километра (154 квадратни мили) територия на юг и изток, подкопавайки очакваната пролетна офанзива на Русия, преди тя дори да е започнала.

Украинската контраатака започна в последните дни на януари. Киев се възползва от решението на Илон Мъск да затвори неоторизирани терминали на Starlink, работещи в Украйна.

Украинската контраофанзива се разгръща на няколко места в бойното поле – най-вече в Донбас, най-оспорваният източен регион на Украйна, който е епицентър на руско-украинския конфликт от 2014 г. насам, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Украинските сили напреднаха с 10 до 12 километра (6,2–7,4 мили) в дълбочина в два отделни пробива в Днепропетровска област, които според съобщенията са освободили повече от 400 квадратни километра от края на януари 2026 г.“, оцени Институтът за изследване на войната в скорошна оперативна актуализация за украинската контраофанзива в Донбас.

Освен пряката цел за освобождаване на украинска територия от руските сили, украинската контраофанзива има за цел да осуети предстоящата пролетна офанзива на Москва. Въпреки продължаващите украински успехи, Русия запазва стратегическата инициатива. И скоро, след като земята изсъхне от топящия се сняг и калта вече не покрива бойното поле, руските сили отново ще преминат в настъпление. Продължаващата украинска контраофанзива очаква руска атака и има за цел да намали нейното въздействие, като отклони руски ресурси.

Това не е първият път, когато украинците възприемат офанзивен отбранителен подход. През август 2024 г. Украйна започна настъпление в Курска област на Русия, превземайки десетки села и създавайки голям плацдарм в самата Русия. На руските сили бяха необходими месеци и стотици хиляди войници, за да отблъснат украинците, давайки на Киев важно пространство за глътка въздух в Украйна.

Как дроновете подхранват настъплението на Украйна

За да създадат условия за тактически печалби, украинците използват еднопосочни атакуващи безпилотни летателни системи, известни още като дронове камикадзе или лотериращи боеприпаси, за да смекчат руските позиции в дълбочина.

Например, украинските оператори на дронове-камикадзе, поддържащи пехотни батальони, ще атакуват руски позиции и превозни средства на дълбочина от 6 до 10 мили зад фронтовата линия. Логистиката и за двете страни е неконвенционална. Руските части например разчитат на мотоциклети, ATV и микробуси, за да доставят войски и провизии до фронтовата линия. Целта е да се създаде подвижен екран за напредване на пехотата, като се лиши руснаците от възможността да подсилват позициите под атака.

В много отношения украинската практика наподобява подвижния или пълзящ артилерийски обстрел - вековна тактика, въведена за първи път от британската армия по време на Втората англо-бурска война в Южна Африка, но станала популярна по време на окопната война от Първата световна война.

Освен това украинските сили се възползват от лошите метеорологични условия, за да подкрепят настъплението си.

Липсата на Starlink свързаност причинява сериозни смущения в руските офанзивни и отбранителни операции. Дроновете от първо лице, като тези, използвани в Украйна, са свързани с техните оператори. Те разчитат на тази връзка за насочване към целта. Липсата на свързаност означава, че руските безпилотни летателни системи за еднопосочна атака не могат да действат на бойното поле. Тази почивка от постоянната заплаха отгоре позволява на украинската пехота да действа по-свободно.