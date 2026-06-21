Екстремни температури в Европа, очакват се до 42°градуса СНИМКИ

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Гореща вълна предизвика извънредни предупреждения за опасно време в цяла Европа, като редица държави се подготвят за едни от най-горещите юнски дни в историята си.

Учените предупреждават, че климатичните промени правят тези явления по-чести и интензивни. Освен екстремни температури, почти всички засегнати страни са под тревога и за мощни летни бури.

Франция наложи забрана за алкохол на държавни събития в 35 департамента с червен код, включително Париж, с цел безопасност.

Традиционният музикален фестивал Fete De La Musique беше отменен в няколко региона.

Очаква се температурите да достигнат между 37°C и 42°C.

Испания и Португалия въвеждат червени и оранжеви кодове за началото на седмицата. В Испания термометрите ще прехвърлят 40°C, като в изолирани райони могат да достигнат до 44°C, а в Португалия се очакват пикове до 42°C.

Германия и Италия също са засегнати. По-голямата част от Германия е под предупреждение за жеги до 38°C, докато в Италия се очаква температурите в северните и централните части да достигнат 40°C за първи път тази година.

Великобритания е обявила кехлибарен код за екстремно време в Югоизточна Англия, Мидландс и Уелс.

Има 40% вероятност да бъде подобрен юнският температурен рекорд от 35,6°C. Очаква се висока влажност и т.нар. "тропически нощи", при които температурите не падат под 20°C. Това крие сериозен риск от топлинен стрес за населението и заплаха за инфраструктурата.

Властите предупреждават плажуващите за опасност от "студен шок", тъй като морската вода все още е студена.

Какво определя една гореща вълна?

За да бъде обявена официално, максималните дневни температури трябва да надвишават определен праг в продължение на три последователни дни. Този праг варира според региона - от 25°C в Шотландия и Северна Ирландия до 28°C в Лондон, предаде Met Office („Метеорологичната служба на Великобритания“) и Sky News.