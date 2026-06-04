Синоптик: Следващата седмица ще има повече слънце и по-малко валежи

Синоптикът Петър Янков съобщи пред Bulgaria ON AIR, че над страната преминава хладна въздушна маса с валежи и гръмотевици в западните части от страната през деня.

"Валежите днес ще бъдат по-интензивни над централните части от страната. Има условия за градушки в южните част. Там валежите ще бъдат около 30 литра на кв. м", каза гостът на "България сутрин".

В Горнотракийската низина се очакват силни гръмотевични бури, отбеляза синоптикът.

Събота и неделя ще вали главно в западната половина от страната,

прогнозира Янков и отбеляза, че времето по Черноморието ще бъде приятно и без валежи.

През уикенда София ще бъде най-хладната балканска столица с температури около 27-28 градуса.

Валежи у нас ще има и през следващата седмица.

Гръмотевични бури се очакват в понеделник, предупреди Янков.

"В първите 3 дни от седмицата валежите ще бъдат главно в западните част от страната. В края на седмицата ще има повече слънчеви часове и по-малко валежи. Температурите ще достигат 24-30 градуса - те са характерни за юни", поясни той.

Синоптикът добави, че през следващите дни повече ще вали в западните и северните части от страната.

"На 21 юни настъпва астрономическото лято. След 11-12 юни се очаква по-стабилно време в дългосрочен план.

На 15-16 юни може да се очаква настъпването на метеорологичното лято", прогнозира още Янков.

Според него не можем да се избавим от наводненията, но трябва да вземем превантивни мерки, които ще намалят чувствително тяхното влияние.