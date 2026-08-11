Падналият дрон в България забавя обявяването на града-домакин на "Евровизия" с още един ден?

С още един ден се отлага обявяването на града-домакин на Евровизия 2027. Събитието няма да се състои в сряда, 12 август, както съобщиха по-рано българските медии, а 24 часа по-късно, в четвъртък, 13 август, съобщават от Eurovisionfun.

Българските медии разкриха, че се очаква градът-домакин на 71-вия конкурс за песен на Евровизия да бъде обявен в сряда, 12 август. Пресконференцията, насрочена от българското правителство за същия ден, относно неидентифицирания дрон, който експлодира след навлизане в българското въздушно пространство, неизбежно е довела до леко забавяне на дългоочакваното обявяване, твърдят от медията.

Според последната информация, с която разполага Eurovisionfun, обявяването на града домакин ще се състои в четвъртък, 13 август.

Следователно и София, и Бургас ще трябва да почакат малко повече, преди БНТ и EBU официално да обявят града домакин, както и датите, на които ще се проведе Евровизия 2027.

Засега Бургас остава явният фаворит на пазарите за прогнози, като шансовете му в момента надхвърлят 75%.